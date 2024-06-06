建商信心強！北台灣「先建後售」 戶數年增4成

囤房稅2.0將在7月上路，不過建商推出「先建後售」戶數反倒沒有減少。據住展雜誌統計，今年前5月北台灣公開先建後售案戶數加總達1,588戶，較去年同期1,132戶年增4成，其中新竹地區增幅高達303.2%，新北市則有114.3%。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，囤房稅2.0將在7月上路，若超過5年賣不掉的餘屋，建商將面對最高4.8%的稅率，不過近年營造成本大增，對於建商來說，成屋產品在成本管理上好掌控，因此不少建商推案為了精準控制預算，幾乎都以此為主。

陳炳辰表示，當前房市走強一方面在於低首付方案創造的預售買氣，另一方面就是新青安政策帶動的成屋市場，而年輕族群喜新厭舊，地震因素又造成新不如舊，加上新成屋看得到摸得到，免於爛尾樓風險，一直有情有獨鍾的買方，尤其特定二線區域，這類產品更常是在地買盤的購屋習慣，區域建商投其所好，便多見推出先建後售案。

此外，今年房市熱度高，市場傳出新案市場有建商封盤惜售情況，陳炳辰表示，建商對未來樂觀以待，先建後售案同樣對買氣有信心，不至於被新版囤房稅耽誤，有沒有放在眼裡，態度昭然若揭，多按照已規畫時辰進場，去年延後推案量也同步助長量體。

觀察北台灣各縣市情形，新竹地區出現戲劇化增幅，陳炳辰說明，其乃由案數累積出戶數，去年這段時間只推出4案，今年則來到14案，遂演此勢。而推案多在如湖口、新豐、新埔、芎林等地段，且各案戶數規劃不多，至多僅十來戶，顯示可控的成本與符合區域客買房習性，建商盤算不難理解。而今年新竹地區核心地帶新案大走惜售罕推風氣，新案問世以外圍區域為主，也成就數據表現。

新北市亦具亮眼度，今年增幅有倍數之多，總計戶數為北台灣之冠，新北市本為住宅市場一哥，各類產品均有一定量體不意外，其中在三重區二重重劃區的「皇鼎麗園」、鶯歌區舊市區的「台北捷寶」有近百戶規模，展現一定程度自信。而今年甫推出的新成屋案新莊區「幸福琚」、淡水區「閱山海」，四五十戶量體不到半年業已傳完銷，印證買賣雙方一拍即合。

桃園市先建後售案戶數與新北市落差不大，有22%的年增幅，建商積極度不遑多讓，其中楊梅區裕隆集團的「文生璞芯」與中壢區捷運A21環北站地帶的「樸翔初耘」各破百戶推案，為今年最大亮點，因市況不錯，兼之個案話題性熱、價位可接受度高，買氣上符合建商期待。

目前北台灣規劃中的先建後售案，陳炳辰指出，在蛋黃行政區的新北市永和區、板橋區將見身影，二線地帶也有新案預計上場計畫，不過規模不大，建商不擔心成本與去化風險，放膽推案。而不少新成屋案也提供建商貸的行銷方式，搭配新青安，低門檻買氣同樣可在先建後售案發酵，建商信心其來有自。 北台灣各縣市近兩年1-5月先建後售戶數。資料來源／住展雜誌

商品推薦