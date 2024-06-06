高雄人哭！ 晚1季買房多花百萬 房仲：輝達來恐更瘋

高雄房市又瘋了？台灣房屋集團統計實價資料指出，高雄不只5月買賣移轉棟數衝破5千棟，刷破歷史新高，近期房價也衝高。其中屋齡5年以上中古大樓，今年第一季平均成交單價22.1萬元，短短一季，每坪就上漲1.2萬元。

新成屋平均單價更來到33萬元，同樣僅隔一季，每坪單價就飆增了2.7萬元，年增價差更達3.9萬元。以30坪新屋試算，購屋族晚三個月買房，恐得多準備近百萬元購屋預算。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年受台積電設廠紅利帶旺，房市價量一路上揚，近期再受惠新青安催出自住買氣，整體價量表現更為亮眼。

高雄新成屋因地價、工料成本高漲影響，不少在預售時期房價水位就已飆高，成屋後再受利多因素支撐，房價更是易漲難跌，中古屋則連帶補漲，雖力道不如新屋，但年漲幅1成仍顯強勁。

她表示，台積電議題已為高雄房市颳起大風，近日再迎來鴻海攜手輝達，將於高雄軟體園區建置先進算力中心，再添紅利一樁，也可能為房市再掀起一陣旋風。

高雄買氣旺盛，又以哪種房型最受歡迎？根據統計，高雄Q1仍以2~3房為主力，不過3房買氣相比上一季縮水了1.6個百分點，反而1~2房及4房買氣微增，其中又以2房買氣增加較明顯，季增0.8個百分點。

而Q1各類房型房價均呈上揚，其中1~2房小宅，每坪單價季增2萬元，價漲同樣最明顯。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，近期高雄以自住客為主力，其次為投資置產，主要是科技新貴及外地就業客，這類客群多偏好產業園區、商辦周邊且具備捷運、輕軌、近國道，便於通勤與生活娛樂的機能小宅。

他表示，高雄房價持續高漲，今年3月，台積電概念區楠梓區，2房新屋成交單價已站穩3字頭，成交總價破千萬元。

另有屋齡7年的中古2房，預售時僅1字頭成交，原屋主僅以總價約400萬元入手，如今每坪漲至2字頭，新買家以800多萬元買下，花了比原屋主高一倍的價格，擔心「越晚買越貴」，加上新青安優貸助攻，購屋族出手加快，對價格的接受度也提高。 高雄市2024第一季房價變化。資料來源／台灣房屋 高雄市2024Q1各房型價量表現。資料來源／台灣房屋

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