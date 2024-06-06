王品股東會／配發史上最高股利14.94元 下半年要再開20店
王品（2727）6日召開股東會，通過2023年度財報，每股並配發掛牌以來最高的現金股利14.94元。董事長陳正輝表示，下半年持續展店腳步，計畫開出逾20家門店，期待再創佳績，至於大陸市場應已擺脫首季低迷的情況，可望逐步向好，
王品2023年全年合併營收223.2億元、年增21.81%，連續三年創新高，更首度突破200億元大關。稅後淨利13.8億元，年增近3倍，EPS 16.79元。股東會中同步通過股利政策，每股發放現金股利14.94元，創掛牌以來新高。
陳正輝在股東會上表示，去年集團營收、獲利繳出史上最優異的成績單，今年會延續展店腳步，上半年已開出10家新店，下半年計畫將再開出20餘家門店，持續擴大市占率，成為業績動能，期待再創佳績。對於大陸市場，陳正輝表示，大陸應已擺脫第1季的情況，可望逐步向好，對下半年的消費市場，保持樂觀審慎的評估。
王品今年同樣大方贈送股東價值3,000元的「王品股東大禮包」，包含全集團門店適用的200元紙本現金抵用券1張、每月200元電子抵用券12張，「瘋美食購物網」200元優惠碼，上午股東會開始前，即有多名股東前來領取。今年紀念品「寵粉」再加碼，會員在2024年12月31日前使用5張股東禮電子券，即贈「瘋點數」66點，在2025年6月30日前使用完10張股東禮電子券，還可抽「瘋點數」888點，每1點都可折抵消費1元。
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