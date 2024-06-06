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廠商業績半年報出爐 58%企業發端午獎金、平均1,282元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
端午節將至。圖／聯合報系資料照
端午節將至。圖／聯合報系資料照

端午節三天連假即將來臨，今年你會拿到多少端午節獎金呢？根據yes123求職網6日發布的最新調查顯示，今年企業預計發放的端午獎金，平均金額落在1,282元，不但多於去年的1,221元，也略優於前年的1,275元，呈現觸底反彈走勢，回升到三年以來新高。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，由於時序將進入夏季，「端午獎金」被視為「上半年業績」的「領先指標」之一：如果端午節發放的獎金增加了，代表「半年報」也有機會跟著成長；而且若全年度「三節獎金」也同步成長，預估企業營運，有機會從年頭暢旺到年底。

根據yes123求職網調查顯示，合計有58.1%的企業透露，今年「會發放」端午獎金，比例雖然高於去年的54.1%，仍不如前年的59.1%，算是六年來次低水準。其中又分成：47.7%為「會發放端午獎金，但不會發放端午禮品」；10.4%為「會發放端午獎金，也會發放端午禮品」，屬於對員工最大方的資方。

這代表其餘的41.9%，並不會給員工端午獎金，在這些公司當中，還分成了兩類：有14.7%是「不會發放端午獎金，但會發放端午禮品」；剩下的27.2%，屬於「不會發放端午獎金，也不會發放端午禮品」的情況，讓公司同仁變成「兩頭空」。

假如公司將發放獎金，每位員工又能夠拿到多少錢呢？本次調查結果發現，其中有28.7%的企業預估，會發「800元至1,200元不到」；也有26.7%的企業透露，將發「超過500元至800元不到」；不過「500元(含)以下」的，也佔了14%；發「1,200元以上至1,500元不到」的，則佔了8.3%。因此企業預計發放的「端午獎金」，平均金額落在1,282元。

同時換算下來，合計也有25.1%的企業表示，今年「會發放」端午禮品給員工，比例略高於去年的24.8%。

而且如果「會發放」，在可複選狀況下，企業偏好禮品的前五名依序為：「傳統粽子禮盒」(38.6%)、「甜點或餅乾、零嘴禮盒」(36.7%)、「鳳梨酥或蛋黃酥」(30.5%)，以及「公司自家產品或服務」(26.6%)、「綜合水果禮盒」(22.4%)。其他在六到十名部份，又分別是：「冰粽、點心粽禮盒」(20.5%)、「百貨、超商禮券」(18.5%)、「咖啡禮盒」(16.2%)，以及「肉品禮盒」(13.9%)、「文創商品」(12.4%)。

至於勞工對今年端午節獎金的期望值又是多少呢？yes123求職網調查發現，針對目前任職企業，「預估只有端午獎金」的勞工，佔了39.6%；「預估兩者都沒有」的，則佔了29.6%；而「預估只有端午禮品」的，也佔22%；最後「預估獎金、禮品兩者都有」的，佔了8.8%。

因此共有30.8%的勞工，預估公司今年會發「端午禮品」，比例略高於去年的29.5%；以及合計有48.4%的勞方，預估公司今年會發「端午獎金」，比例也高於去年的45%；同時期望這筆錢，平均能有1,693元，多於去年的1632元，只是若與企業端的平均值1,282元相比，大約是75.7%，等於打了「七六折」。

上述龍年端午禮金與職場小人忠臣調查，是由yes123求職網於2024年5月17日到5月31日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,322份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。至於企業有效問卷共1,031份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。

求職 端午節

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