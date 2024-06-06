生技新兵亞證環球藥業 發展全球首創性功能障礙吸入劑

生技新兵亞證環球藥業（Asia Scientific Global,ASG）5日宣布，該公司投入開發505(b)(2)新劑型新藥有成，利用呼吸道吸收之乾粉吸入劑發展出四項成果，第一項成果為全球首創男性性功能障礙吸入劑藥物， 目標今年12月可向美國提交 Pre-IND申請並進入臨床。

成立於2022年亞證環球藥業，目前實收資本額超過2億元，該公司自行開發藥物飛粒製控工藝aPPC（Aero-Particles Process Control Technology），以呼吸道吸收之乾粉吸入劑為505(b)(2)藥物發展方向，至今已發展出肺結核病、男性性功能障礙、化痰及頭痛等四項適應症藥物。

亞證環球藥業創辦人暨執行長洪堯國表示，這四項不同適應症的吸入型藥物中，進度最快的男性性功能障礙藥Beta1已順利通過毒理試驗，最快今年12月申請美國FDA的IND許可，並要在未來兩年分階段進入全球多國多中心之臨床試驗。

洪堯國說明，Beta1藥物是利用全球知名藥廠拜耳的「樂威壯（Levitra）」為原料藥，將由原本的口服藥物發展出全球首例吸入劑藥物，經過老鼠實驗證明2至5分鐘即有反應，也讓亞證環球藥業團隊深具信心，目前也積極啟動A輪募資，金額約6.5億元。

此外，結核病治療藥物Alpha則鎖定改善現有抗生素的抗藥性、與聯合治療藥物過多導致病患服藥順從度低，希望透過特殊製程改良降低藥物抗藥性發生的同時，利用呼吸道製劑快速吸收與易於攝取的特殊劑型優勢，創造較佳的投藥途徑。

洪堯國進一步表示，亞證環球藥業目前發展的四項不同吸入劑型藥物，器械功能各不相同，以Beta1為例，其吸入劑為單次使用後即拋棄的產品，但針對肺結核病、化痰及頭痛等適應症將發展可重複使用的吸入劑產品。

亞證環球藥業目前在台灣設有實驗室，並計劃2024年於新加坡成立第二實驗室，公司介紹其核心劑型藥物技術平台ASG，以特殊藥物顆粒控制技術讓藥劑能夠更有效進入肺部深處，增加身體吸收，提升藥物有效性與大幅降低藥物副作用，公司在平台技術、藥物配方與製備方法均已申請美國專利。

亞證環球藥業並指出，公司自行開發的AI系統與專利肺音偵測系統，可針對新藥前期開發，從辨識候選藥物、配方開發、到毒理實驗，讓原本藥廠所需約5至7年的開發期程縮短至6至12 個月。

市場調研機構資料指出，到2032年全球勃起功能障礙藥物市場預計將達到71億美元，以9%的年複合成長率擴張；全球抗生素市場於2022 年為430億美元，預測複合成長率8%，至2035年市場則可高達1080億美元規模，亞證環球藥業瞄準藥品市場大餅，期待快速躍升成為國內新藥界黑馬。

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