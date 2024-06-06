深化台日合作 證交所攜臺灣指數公司參與2024年S&P DJI日本ETF 研討會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為強化台日交流合作，臺灣證券交易所6月4日至5日赴日本東京，參與第16屆S&P DJI日本ETF研討會，擔任研討會與談人外，並攜手臺灣指數公司於會場設攤，向國際專業機構投資人宣傳台灣資本市場與指數化投資發展現況，另亦分別拜會日本交易所、當地重要資產管理公司進行業務交流，及與國際指數公司洽談指數合作，行程緊湊成果豐碩。

證交所表示，該研討會為全球ETF重要盛會，歷年皆邀請日本金融廳、各大交易所、國際證券商、國際資產管理業者等近千名產官學界專家與會，盛況空前。

這次證交所於會中就「擴展被動投資解決方案 滿足多樣化的投資者需求」主題進行與談，分享台灣ETF市場最新發展，並與國際指數公司S&P DJI、國際資產管理公司互動交流。證交所介紹，被動式投資商品如ETF在近幾年，更加受到投資人青睞，在2021年3月，台灣ETF的資產規模與共同基金的比例約為37:63，三年後的2024年3月則反轉成61:39。台灣的ETF散戶投資人市場蓬勃發展，其中成功的關鍵要素包含證交所長期與主管機關、投信投顧公會、業者協作推動投資人教育、提供友善交易環境、建立一站式平台等。

證交所也向與會者分享，台灣的ETF商品相當多元，從不同產業、主題、策略，至不同商品如股票、債券、期貨等，亦有槓桿、反向等商品可供操作，近年來，為支持永續發展，台灣也逐步拓展ESG相關ETF商品，方便投資人掌握永續投資趨勢。台灣目前也在研議如主動式ETF、多資產ETF等並參考國外的發展經驗，以及國內共同基金的發展實績，希望能在符合投資人保護下健全整體市場，同時亦與不同國家洽談跨境上市或連結式ETF等新商品，希望促進市場更多元發展。

此外，與會代表對未來全球ETF市場持續成長深具信心，將繼續強化商品創新，朝向多元化及客製化發展。證交所亦將持續豐富標的資產種類、推動主動式及多資產ETF，持續擴大ETF產品線，推動我國ETP市場成長。除參與研討會外，證交所並攜手臺灣指數公司於會場設攤，推廣台灣資本市場、指數化投資及新服務，現場反應熱烈，互動熱絡。

台日資本市場交流密切且情誼深厚，近年以商品互掛、共同行銷及人才交流等面向開展。目前也積極推動台日跨境ETF合作，此行順道拜會日本交易所及當地重要資產管理公司，期望能更快看到台日兩地ETF掛牌，讓日本投資人也可以在當地市場買賣台股ETF，輕鬆投資台灣市場。

臺灣指數公司此行專程拜會日本交易所，交流指數業務及並取經IR溝通平台(IRcommunication Platform) 之建置及業務發展經驗。另為開發前瞻型ESG指數，臺灣指數公司亦與國際指數公司洽談未來合作計劃，以期為台灣市場發展多元化ESG商品。證交所表示，未來將持續掌握國際趨勢，也堅持透過互惠互助的國際合作，與各交易所密切交流，強化金融創新、加深市場推廣，推動我國ETP市場成長，為台灣資本市場建構更長遠的未來。

ETF 散戶投資人 證交所

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