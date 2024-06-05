精強、大世科合推AI資源回收機 瞄準台北淨零101計畫

大同集團旗下精英（2331）、精強科技、大世科（8099）聯手合作，參與台北市推動的「臺北淨零101」計畫，由精強打造AI資源回收機，利用AI智慧偵測回收廢棄寶特瓶後核發回收獎勵金，加速城市降低碳排，隨AI智慧應用普及，精強樂觀預估2年內AI智慧機器人相關應用業績占比將拉高達6~7成。

精強在COMPUTEX 2024展出自行研發的資源回收機及智慧取物櫃，北市產業發展局長陳俊安及環保局副局長邱一流5日到展場參觀，精強表示，資源回收機藉由AI辨識用戶投入回收寶特瓶，判讀投入的是屬可回收材質後，計算數量，立即返還回收金到消費者悠遊卡中。

資源回收機目前已在示範店及學校擺設供民眾回收寶特瓶，為配合北市淨零碳排目標，預計3年內在北市布建3,000台資源回收機，未來並推廣到其他城市。

另外智慧取物櫃已在台北市中山地下街及宜蘭風景區裝置，進行POC場域驗證，現場也展出數位看板及與工研院合作的智慧無人商店解決方案。

精強總經理鄭明輝表示，精強開發中控迷你電腦LIVA及中間層軟體，與協力廠商合作導入應用軟體，鎖定四大應用領域展示研發成果，包括資源回收機、智慧無人商店、數位看板、智慧取物櫃，可以提供一站式機櫃建置服務給客戶，期望加快推動邊緣AI應用，其中精英提供工業電腦硬體及軟體開發，大世科提供系統整合服務，大同則能提供電力能源相關服務。

精強此次在COMPUTEX展期意外因輝達創辦人黃仁勳揭露的機器人供應鏈地圖中被提到與工業自動化大廠廣運（6125）合作，打造AI物流中心，才曝光在機器人自動化布局的進度，COMPUTEX現場也展示與廣運合作的AMR機器人。

廣運表示，跟精強已經合作多年，2023年雙方合作第一款智慧插車，透過將精強採用輝達Jetson Orin開發的硬體平台，導入AI機器視覺，配合本身運動控制系統，讓工廠機器人能做搬運派遣、智慧巡檢或讀表判讀等等，將邊緣運算升級為邊緣AI。

鄭明輝表示，看好邊緣運算商機，精強已經投入研發機器人電腦一年多，過去沒有對外展示，一來是業務有簽署保密協議，二來是近期產品線才完整，未來機器人技術將結合應用場域提供客戶清楚解決方案，提供客製化設計及建置服務，以提高業務價值。

鄭明輝表示，2024年機器人相關業務比例僅10%，但預期在零售、工廠、物流等產業無人化需求大增下，未來2年看好機器人相關業務營收占比將達60~70%。

相對工業電腦同業跟SI業者合作，一旦客戶需要服務，都要呼叫SI，鄭明輝表示，精強透過集團戰力大整合，更能直接面對客戶提供快速服務。

北市目標是2030年減碳40%，2050邁向淨零。為達該目標，北市府公布「臺北淨零101」計畫，目標於北市14大類場域，由產官學研緊密合作，打造101個有助邁向淨零的示範做法，包含綠色創能儲能、導入智慧科技、綠色商品與服務等減碳方案，並建置應用綠氫發電的綠色資料中心示範基地，讓北市成為國際綠色與AI科技發展為重心的城市。 北市產業發展局長陳俊安聽取精英集團旗下精強與廣運合作AMR機器人的開發計畫。精英提供

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