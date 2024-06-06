亞泥：對岸市場 今年保守看待
大陸水泥業近兩年景氣低迷，自2022年起，房市及公共工程表現都不佳，再加上水泥業嚴重供過於求，造成國內西進水泥廠表現都很辛苦。值此之際，亞泥、台泥都陸續加速轉型，期許迎來老水泥廠的新面貌。
展望2024年，亞泥（1102）認為，大陸官方積極統籌擴大內需、隨著各項「穩經濟、促增長、優結構」等政策措施貫徹落實，盼能為大陸水泥市場帶來翻轉契機。
亞泥表示，今年大陸房產市場持續低迷，雖然自今年第2季起放寬買房限制，但是另一方面公共工程成長也有限，亞泥雖然大陸走過第1季淡季，但是放眼全年景氣仍將保守。
亞泥在今年股東會議事冊指出，2023年10月中央政府增發萬億國債，重點用於災後恢復重建和基礎設施補短板項目，今年擬安排地方政府專項債券3.9兆元，中央預算內投資7,000億元，將有利於拉動水泥需求。
此外，房地產行業進入深度調整階段，但保障性住房、「平急兩用」公共基礎設施、城中村改造等「三大工程」建設不斷加快，地產端對水泥需求下拉作用或將有所緩解。
亞泥表示，大陸今年在「雙碳」及「雙控」政策下，低效產能加速出清，產能置換、錯峰生產力度持續增強，有望進一步壓縮水泥供應量。另針對高成本時代來臨，如何培植新的利潤增長點成為企業生存的重要問題。
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