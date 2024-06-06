亞泥67億買回陸子公司股權 降低營運成本、提升管理彈性

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞泥（中國）將完成私有化、在港交所下市，圖為亞泥中國廠房之一。 聯合報系資料照
亞泥（中國）將完成私有化、在港交所下市，圖為亞泥中國廠房之一。 聯合報系資料照

亞泥（1102）昨（5）日晚間在證交所召開記者會宣布，董事會已通過私有化其大陸水泥業務子公司-亞泥（中國）控股公司的計劃，亞泥將斥資逾67億元，收購亞泥（中國）非自身持有的逾三成股份。

據悉，亞泥（中國）私有化著眼三關鍵，亞泥有兩個目的包括降低該公司營運成本、提升亞泥管理彈性，另一個因素是，亞泥（中國）價值嚴重被低估。因此，此次收購溢價幅度高達45%。

亞泥（中國）私有化概況
亞泥（中國）私有化概況

根據私有化計劃，亞泥將以協議安排（Scheme of Arrangement）方式，相較最後不受干擾日，即2024年5月24日的股價為基準，以股價溢價45%、約港幣3.22元（約新台幣13.34元），總計港幣16.28億元（約新台幣67.45億元），透過自有資金或融資等方式，以現金收購約32.27%非亞泥持有的亞泥（中國）股份，包含亞泥透過其全資子公司持有之股份。

亞泥表示，本私有化計劃需取得香港及台灣等地主管機關的核准，經亞泥（中國）股東特別大會通過，並獲得開曼法院核准。此外，由於亞泥透過這次私有化，將增加亞泥（中國）股份由67.73%提高到100%，未來也需經濟部投審會同意。至於相關時程仍待各主管機關核准後，案程序進行，尚且無法確定完成日期。

針對亞泥（中國）另外26.6%的無利害關係股東，公司將擇日召開股東臨時會，須經出席股東75%以上、且反對票少於無利害關係股東的10%，綜合取得這些核准後，亞泥（中國）才能完成香港聯交所下市。

亞泥指出，期望透過本次私有化，降低維持亞泥（中國）上市地位和遵守監管要求相關的行政成本與管理費用，進而為亞泥和亞泥（中國）管理亞泥（中國）的業務提供更大的彈性。

另一方面，在具有挑戰的市場和行業環境下，本次私有化亦為少數股東提供溢價退出的機會。業界認為，亞泥收購亞泥（中國）溢價45%，除了認為亞泥（中國）價值被低估外，應是為了提供股東誘因，讓私有化更順利。

根據亞泥今年股東會議事手冊顯示，亞泥（中國）是在2008年5月20日在香港聯交所主板上市，資產總額約人民幣203億元，現階段在大陸下屬有26家子公司、及五家策略合作夥伴公司，主要分佈在江西、四川、湖北、江蘇及上海等地，並分別以江西亞東水泥公司、四川亞東水泥公司、湖北亞東水泥公司為東南、西南、華中地區之核心經營主公司。

亞泥表示，自亞泥（中國）是在2008年香港掛牌後，多半時間在公司淨值都被嚴重低估，今年首季淨值約港幣11.77元。

未來亞泥（中國）成為亞泥100%子公司後，亞泥將完全承擔大陸市場的風險及成長表現。

亞泥 股東臨時會

延伸閱讀

亞泥董事會通過 將以67.45億元私有化亞泥中控公司

亞泥低碳轉型 四策略告捷

亞泥森林工廠 力挺生物復育

亞泥6月5日停牌 傳與香港掛牌子公司亞泥中國私有化有關

相關新聞

亞泥67億買回陸子公司股權 降低營運成本、提升管理彈性

亞泥昨（5）日晚間在證交所召開記者會宣布，董事會已通過私有化其大陸水泥業務子公司-亞泥（中國）控股公司的計劃，亞泥將斥資...

亞泥：對岸市場 今年保守看待

大陸水泥業近兩年景氣低迷，自2022年起，房市及公共工程表現都不佳，再加上水泥業嚴重供過於求，造成國內西進水泥廠表現都很...

和泰車熱銷 祭二班制趕工

和泰車昨（5）日舉行法說會，管理本部本部長劉松山表示，今年車市預估仍為45萬輛，和泰車今年銷售目標17萬輛，目標市占率3...

賓士最貴電動車 搶市

台灣賓士昨（5）日發表高階豪華子品牌Mercedes-Maybach（邁巴赫） EQS 680 SUV，建議售價970萬...

長榮航揪乾杯 機上吃和牛

長榮航空昨（5）日宣布與台灣最大燒肉品牌乾杯集團強強聯手，推出全新米其林星級機上餐點，7月1日起供應於台北飛往洛杉磯、舊...

台灣大攜慈濟 推企業共善

台灣大哥大積極運用科技，擴大永續影響力，台灣大總經理林之晨、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文昨（5）日簽署企業共善合作意向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。