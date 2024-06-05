「寶元紀．三義」6/15開園 餐旅、休憩暨零售王國成形

寶成（9904）前董座蔡其建創立的寶元紀生活集團今(5)日宣布，寶元紀斥資逾20億元打造全台最大「寶元紀．三義Pouyuenji Hills」複合式茶文化園區，第一期將於6月15日試營運。蔡其建投資上百億元建構的餐旅、休憩暨零售王國終於成形。

另外，寶元紀位於日本京都，專注於茶葉零售的「寶元紀．京都」，也將於6日開幕營運。值得注意的是，「寶元紀．京都」將是寶元紀集團進軍國際市場的原生店。

根據寶元紀總經理蔡明倫的規劃，「寶元紀．京都」後續將在巴黎、倫敦及東京等地設點；而稍早剛開幕的「元紀．台灣菜」餐廳，一旦運作上軌道之後，也將前進東京等城市拓點。

蔡明倫表示，後續將推動會員制，並規劃推出「元茶薈」開始招幕會員，為未來創造持續收益，以及為股票上市櫃作好準備。寶元紀今年營收約2億元，明年營收挑戰3.6億元。

寶元紀是由蔡其建於2019年創立，蔡其建因為愛茶，不僅尋覓茶葉、品味茶香，更投入數十年心力，想讓綿遠流長的茶文化精華傳承下去；公司取名寶元紀，則是取「寶成」、蔡其建父親「蔡裕元」及「紀念祖先」來命名。

2020年4月，蔡明倫辭去寶成集團所有職務，與老爸聯手打造專屬於寶元紀的事業版圖。而蔡明倫一出手就是砸下25億元，購入金錢豹集團擁有的寶麗金崇德店土地，震撼市場。

近幾年，寶元紀動作頻頻，先是買下溪頭度假木屋，改建為頂級旅宿品牌「溪山行館」；並將原寶麗金崇德店改造為頂級婚宴品牌「蘭克斯特」，委託「君品Collection」經營。

寶元紀隨後又買下台北市松江南京商圈的「琢豐」1、2樓，開出高級法式料理品牌「le beaujour芃卓」；位於寶元紀台中企業總部大樓的「元紀．台灣菜」餐廳剛於4月開幕，今年拓點腳步更前進國際市場。

而占地11公頃、預計分三期建設的「寶元紀．三義」複合式文化休閒園區，第一期規劃有策展空間、書屋、生活選物及快輕食餐廳，後續還有茶窖及會員招待所預計年底開幕，第二期有SPA及自然景觀庭園，第三期為60至70間的別墅型Villa。

蔡明倫表示，寶元紀三義首發PLAY by POUYUENJI，以「PLAY」為核心概念，邀請入園賓客盡興體驗玩茶生活，包括世界茶文化展覽、茶席體驗、藝文書屋、生活選品、手作工藝及輕食茶飲區，深度感受寶元紀茶生活的遊園地。

蔡明倫希望透過趣「玩」的旅程中，沉浸於藝文展覽與手作工藝的體驗，以及美食款待和生活風格選品，以喚醒來訪者的初心，深度感受茶生活。

POUYUENJI HILLS階段性試營運自6月15日起展開，週五至週日，每日開放60位入園，7月視營運狀況逐步增加每日入園人數及每週營運天數。

蔡明倫為了讓更多消費者輕鬆享受寶元紀藏茶的多樣風味，來到《PLAY KITCHEN》的每個賓客，都可以品嚐元紀熟普，正是獲得米其林三星主廚Alain Passard盛讚「全世界最好喝的茶」。

盛夏時刻選擇來杯冷泡東方美人，口腔中充滿細緻花香與蜂蜜甜味，或是凍頂烏龍，感受醇和甘潤、尾韻生津，無疑是園區遊玩的一大享樂。

《PLAY KITCHEN》團隊更推出四款全台獨家的藏茶義式冰淇淋，經過嚴格比例調配和多次測試，以獨特的工法製作，四款義式藏茶冰淇淋各具特色。

像是「金達摩生普洱茶」，嚐起來帶著一絲脆梅與梅子綠茶的風味，清新怡人；「元紀熟普」則散發出仙草冰和青草茶的細緻香氣，令人回味無窮，還有「大紅袍」和「白雞冠」兩種岩茶風味，賦予味蕾濃郁驚喜，讓人回味無窮。這一系列的藏茶義式冰淇淋，是園區絕無僅有的最大特色。

寶元紀還特別請來了侯鈞堡擔任行政主廚，侯鈞堡以其擅長創新菜式、發掘傳統食材，並運用多元化烹飪手法聞名。

侯鈞堡表示，除了茶特調飲與藏茶義式冰淇淋，另一款充滿巧思的「油柑氣泡飲」，特選苗栗小農特色食材「油柑果」，果實生食口感如橄欖，略帶苦澀。

蔡明倫及團隊要求將款待精神貫穿於園區每一個細節，《PLAY KITCHEN》每天都供應30多種在地特色食材，並依時令更替當季蔬果，提供訪客自由搭配「玩廚沙拉」，品嚐食材最原始新鮮的美味。

開放式廚房配備有百萬級Beech Oven訂製烤爐，火候層次分明，通風效果經過精心設計，保留每一種食材的絕佳風味；現點現做手工揉製的披薩放入烤爐，使餅皮焦香酥脆、蓬鬆爽口，讓餐飲本身在階段性開放的園區中即扮演了亮眼的主角，引人入勝。

令人驚喜的，還有侯鈞堡與米其林二星主廚林菊偉共同研發的「玩廚刈包」，將「元紀‧台灣菜」的特製滷肉，夾入手工刈包麵皮，再放上客家酸菜、香菜及花生粉等佐料，瞬間讓台灣傳統美味的「虎咬豬」華麗變身星級台式漢堡。

以新鮮、健康、美味為概念的《PLAY KITCHEN》，未來計畫拓展輕快食餐飲市場，提供滿足現代人追求美味健康的飲食需求，提供多樣化輕食如：三明治、漢堡，以及中式餐點如刈包等豐富選擇，並搭配寶元紀精選飲品，包含藏茶特調飲品、藏茶義式冰淇淋等，讓賓客可以更輕鬆品嚐到寶元紀藏茶的時代多元性。

《PLAY FIND》兩層樓通透的空間，一樓以「Magical World of Tea」為主題策劃世界茶文化的展覽，探索茶的奧秘，拾階而上至二樓，以「時間」為主題，有古董打字機、黑膠唱片、古董傢俱，遊逛以茶生活風格為主軸的選書，可隨心選擇單杯品茗或是茶席體驗，自在尋寶玩味。

船屋造型的《PLAY HOUSE》，傳遞船隻在世界茶貿易歷史演進中扮演的重要角色，期待透過天花板懸掛著牛津及劍橋大學風格的雙槳賽艇，激起訪客好奇心，進而心生探索世界的嚮往。

而《PLAY HOUSE》正前方的水池，為整體空間帶來動感生命力，將提供電動帆船租賃服務，俯瞰水池遙控船艘，或自在悠游、或三兩競賽，追逐童心。

蔡明倫表示，園區透過「PLAY」用最簡單、最純粹的方式讓遊客獲得不同的經驗與感受，喚起人們小時候的學習經驗和過程，《PLAY STUDIO》藝文創意教室，則提供各式手作體驗，插花、編織、陶藝和其他季節性工藝品製作，喚醒內心的感知與好奇，觸動深層的共鳴。 遊客可盡興體驗玩茶生活，包括茶席體驗、藝文書屋、生活選品、手作工藝等。記者宋健生/攝影 「寶元紀．三義Pouyuenji Hills」複合式茶文化園區第一期將於6月15日試營運。記者宋健生/攝影 寶元紀總經理蔡明倫希望以董事長的一杯茶，喚醒內在童心，重拾玩的記憶。記者宋健生/攝影 《PLAY KITCHEN》團隊推出四款全台獨家的藏茶義式冰淇淋。記者宋健生/攝影 遊逛的同時，可隨心選擇單杯品茗或是茶席體驗，自在尋寶玩味。記者宋健生/攝影

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