台灣大攜慈濟 推企業共善

台灣大哥大（3045）積極運用科技，擴大永續影響力，台灣大總經理林之晨、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文昨（5）日簽署企業共善合作意向書（MOU），宣示雙方推動企業共善計畫，透過「您辦多少，我捐多少」共善資費專案、「OP開店包」服務推廣及「5180即時捐」等三大行動，投入數位培力、長者照護、地方創生三大慈善領域，最大化「共善金」社會效益。

台灣大與慈濟舉行記者會，富邦文教基金會執行長陳藹玲代表富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠出席，慈濟慈善事業基金會副執行長劉效成與副執行長張宗義、前交通部長蔡堆等人出席。

林之晨表示，慈濟慈善事業基金會以「慈悲為懷，濟世救人」的宗旨，推動慈善、醫療、教育及人文活動，與台灣大價值觀契合，台灣大深信，企業在推動社會進步與追求永續發展的道路上扮演關鍵角色。

林之晨指出，台灣大以「數位培力 科技共融」為核心，運用科技，推升企業獲利與永續發展雙軌成長，成為慈濟慈善事業基金會公益夥伴後，加入慈濟《企業共善計畫》平台，發起三大共善行動，投入數位賦能、幫助偏鄉中小企業發展，加上「5180即時捐」匯聚涓滴之力，凝聚成大愛。

顏博文表示，蔡明忠常年以來支持社會慈善公益，疫情期間攜手慈濟購買疫苗，4月花蓮大地震又立即伸出援手，支持災區重建，未來AI快速發展，弱勢族群對於數位及科技等資源取得會有更大落差，慈濟和台灣大正在編織結合慈悲、科技與智慧的社會愛心網絡，希望以科技補足，從教育反轉，在環境保護與教育、社會慈善與關懷弱勢、數位科技創新與應用等方面，創造更多共善價值。

台灣大針對慈濟體系職員和志工與其二等親屬推出「您辦多少，我捐多少」共善資費專案，全台適用人數達四、五十萬人，台灣大將提撥第一個月的月租費作為共善金，未來將運用共善金，捐贈偏鄉學童平板，提升數位培力。

台灣大指出，協助中小企業導入「OP開店包」等智慧解決方案，緩解勞動力短缺問題，提升店家競爭力，助力地方創生；協助長照產業導入「行動市話」，讓常外出探訪的照顧服務員不受距離限制，服務電話不漏接。

台灣大表示，與慈濟合作「5180即時捐」，設定慈濟專屬捐款代碼148，預計今年8月起，台灣大用戶以手機直撥「5180148」，免語音通話費、免手續費就可捐款，隨帳單繳納。台灣大5180即時捐至今合作超過140個公益團體，累積募得善款1.59億元。

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