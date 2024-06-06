長榮航揪乾杯 機上吃和牛

長榮航空（2618）昨（5）日宣布與台灣最大燒肉品牌乾杯集團強強聯手，推出全新米其林星級機上餐點，7月1日起供應於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約等航線，三個艙等都能吃到頂級燒肉餐，是第一家在豪華經濟艙提供和牛燒肉餐的航空公司。

長榮航空北美線選擇擁有米其林口碑等級的乾杯集團合作，7月1日起全艙等提供燒肉餐。雙方特別選定乾杯集團成立25周年當天舉辦「長榮空中饗宴‧乾杯美味同享」全新機上餐點發表會，長榮航空總經理孫嘉明和乾杯集團董事長平出莊司共同主持，現場並展示皇璽桂冠艙、豪華經濟艙和經濟艙等三個艙等的奢華餐點。

孫嘉明表示，為提供旅客優質飛行體驗，致力於機上餐點開發，提供旅客更頂級、更多元空中饗宴，非常高興攜手有「台灣燒肉界祖師爺」美稱的乾杯集團合作，而且旗下品牌「老乾杯」是全球首間獲得米其林星級的燒肉餐廳，雙方歷經近一年時間研發，共同設計出機上色香味俱全的和牛餐點，不只皇璽桂冠艙，豪華經濟艙和經濟艙旅客都能在舒適的客艙環境滿足味蕾享受。

平出莊司指出，為將「令人感動的和牛美味」推廣到全世界，集團外販事業服務於各界業者，提供高品質牛肉與料理專業，成為肉品最佳的後盾。此次與長榮航空合作，將集團對頂級和牛的講究與老乾杯星級美味躍上雲端，讓飛往世界各地的旅客，旅途中透過和牛美味，得到味蕾與內心的滿足感。

孫嘉明指出，長榮航空致力提供旅客最優質搭機體驗，並秉持兼具傳統與創新的餐點設計理念，目前除米其林三星主廚中村元計的「京懷石料理」、中餐廚界教父黃清標的「譚府宴」、与玥樓頂級粵菜、鼎泰豐等堅強美饌陣容，此次加入「老乾杯」米其林星級燒肉及「乾杯」系列空中饗宴，讓機上餐點選擇更多樣化，未來將持續推陳出新，讓「吃」不再乏味、「喝」不再單調。

商品推薦