賓士最貴電動車 搶市

台灣賓士昨（5）日發表高階豪華子品牌Mercedes-Maybach（邁巴赫） EQS 680 SUV，建議售價970萬元，是賓士旗下最高價的電動車款。台灣賓士強調，第3季將推出G-Class家族大改款車型，以及年底Mercedes-AMG全新AMG GT車型，展現搶攻高階豪華車市的決心。

台灣賓士強調，今年前五月台灣豪華車市場衰退6%，但台灣賓士逆勢成長，年增8%，掛牌數成長約4%；其中銷售成長動力來自於GLC及GLE，較去年同期成長超過50%；其次是電動車成長25%。內部樂觀預估，2024年全年銷量比去年成長。

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