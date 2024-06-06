和泰車熱銷 祭二班制趕工

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和泰車的豪華車品牌Lexus車輛示意圖。 圖／聯合報系資料照片
和泰車的豪華車品牌Lexus車輛示意圖。 圖／聯合報系資料照片

和泰車（2207）昨（5）日舉行法說會，管理本部本部長劉松山表示，今年車市預估仍為45萬輛，和泰車今年銷售目標17萬輛，目標市占率37.8%。

和泰車法說會重點
和泰車法說會重點

但截至5月底，整體TOYOTA品牌有1.3萬輛尚未交車訂單，LEXUS有6,300輛未交。為達成目標，組車廠國瑞已改為二班制生產，並積極向日方爭取配額。

由於人力成本與市場規模問題，台灣車廠已有多年未見二班制生產。和泰車新車銷售熱，包括商用車TOWNACE、都會休旅車COROLLA CROSS等多款車都熱銷。國瑞外銷中東一年約4萬多輛，國瑞中壢廠在COROLLA CROSS導入後開始二班制，觀音廠也因TOWNACE增產需求，改為二班制生產，目前國瑞已全面二班制生產。

和泰車預估，今年台灣車市規模約45萬輛。今年和泰車旗下三品牌TOYOTA、LEXUS與HINO三品牌銷售拚增至17萬輛不變，挑戰連續23年龍頭寶座，目標市占率37.8%。三品牌今年度銷量預估為TOYOTA達13.65萬輛、LEXUS估2.65萬輛、HINO為7,000輛。

和泰車指出，TOYOTA、LEXUS今年5月銷量共達1萬2,996輛，年增0.4%、月增7.2%，市占率31.3%。和泰車TOYOTA CAMRY將在7月大改款、GR YARIS第4季小改款升級動力，可望持續拉抬銷售動能。和泰車認為，今年生產供應已逐漸改善，加上內需市場帶動，營運展望佳。

和泰車

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