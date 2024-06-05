快訊

罕見震央在彰化和美 規模3.7出現地鳴嚇壞民眾

全聯攜手超秦 盼推升雞肉業績成長逾1成

中央社／ 桃園5日電

全聯2023年肉品營收達新台幣101億元，其中雞肉賣出26億元。為布局雞肉市場，全聯攜手北台灣第一大電動屠宰場超秦集團推白肉雞產品，近期在年中慶帶動下，預期可帶動雞肉業績成長1成以上。

全聯生鮮類別中，肉品在2023年創造101億元營收，為連鎖超市最大肉品通路。其中以豬肉銷售金額最高，占生鮮業績超過40%；其他牛肉近30%，雞肉超過20%。

全聯主管表示，2023年透過導入新品與生活料理提案，刺激雞肉類年度銷售業績成長10%。看準台灣1年食用超過2億隻雞的商機，全聯持續布局雞肉市場。

全聯指出，超秦以養雞業起家，集團現分為以家禽肉品為主的超秦企業，旗下有超秦肉品、綠野農莊等兩大肉品品牌，擁有百座契作農場，年屠宰量達1900萬隻，為北台灣第一大電動屠宰場。

此外，超秦在1993年併購麥味登，進入連鎖加盟事業。2015年再成立揚秦在2020年掛牌上櫃，旗下品牌有麥味登、炸雞大獅、「REAL真．Cafe．Bread」烘焙坊、涮金鍋。

超秦董事長卓靖倫今天表示，供應10%至20%的白肉雞給全聯，包括雞腿排肉切片、雞胸和去骨雞腿排3款產品，由超秦獨家供應，最高日產量分別可達1.2萬盒、5000盒及5000盒，以雞腿排肉切片最熱賣。超秦其他客戶還有瓦城、西堤牛排、華航等。

全聯 布局 營收

延伸閱讀

影／桃園警跳16蹲邀民眾捐血 送全聯禮券

她去全聯買下「滿滿折扣品」 過來人曝搶便宜2時段

全聯「熱銷美食」買一送一大缺貨！老饕狂掃貨：等2個月才拿到

全聯又現夏季開胃聖品！網推1冷藏麵「鹹香帶點微酸」：免煮超方便

相關新聞

慈濟攜手台灣大哥大 捐贈偏鄉平板、助力地方創生

6月5日在台灣大哥大總部，由總經理林之晨與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文共同簽署企業共善合作意向書(MOU)，宣示雙方推動企業共善計畫，透過「您辦多少，我捐多少」共善資費專案…

高碳排產業響應淨零 AZ藥廠內部用車轉換全面電動車

由於生技製藥產業為高碳排放產業，阿斯特捷利康AZ響應6月5日世界環境日，推出多項減碳措施，不只有植樹計畫，今年將逐步把內...

捷運共構案再創天價 「首泰信義」中高樓每坪211.8萬元成交

據最新實價揭露，今年4月捷運信義安和站共構案「首泰信義」，成交中高樓層戶，總價2億元、單價211.8萬元，不但單價創社區...

不只住宅買翻了 上市櫃法人前四月爆買商辦逾200億元、創同期新高

據信義全球資產公司統計，今年前四月上市櫃法人在台北市共投資231億元購置商辦、廠辦，較去年同期成長近3倍，交易量創下有統...

捷運共構新天價 這社區單價211萬衝破天花板

捷運共構宅「到站即到家」，房價一向強勢，實價揭露今年4月捷運信義安和站共構案「首泰信義」，成交中高樓層戶，總價2億元、單...

三重建案銷售額連六季奪冠 民代要求增設旗艦幼兒園

新北市今年第1季預售屋實價登錄共5021件、成交金額1036.1億元，統計全市交易量三重區申報件數797件、成交總金額1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。