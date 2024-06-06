量子覺知手札／直覺戰勝理性

經濟日報／ 瑞瑟（資深企管顧問）

主觀意識決定客觀的外顯，這是量子理論的基石，也解釋了在生活中為什麼大家寧願擠在爆滿的車廂門口站著，也不願深入車廂找空位，免得到站時擠不下車；或是在剛停妥的飛機走道上站著，只為了比其他坐著的人快上幾秒離開飛機，縮短暢行無阻的時間。

這代表著，我們一些合乎本能的舉止，其實是由其隱藏的意識而非有意義的目的來決定的，感性的直覺往往勝過理性的選擇。

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