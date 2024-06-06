瑪格麗特談品牌與領導／接班傳承 重視兩代溝通

「我父親很支持我，大部分的事都放手給我了」，問一個中小企業年輕的CEO最近做得如何？他很快回答我。「團隊如何啊？」我繼續問，他說「有幾個人離開，不過總的來講還可以」。「你團隊都跟你滿久了，為什麼離開呢？」我不解地問。「因為同仁對父親有一點意見」，他靦腆地看著我。

看他臉色，我們就談了別的事，喝喝小酒，也回答一些他問我如何往國際走的問題。

「你最近心情好嗎？」酒過三巡，他人也放鬆了，再問他。「執行長，你知道的，有時候我還是情緒會有些激動，但這半年來我覺得我都處理得還不錯」，他抬頭堅定地說。

我看著他，想了想說，「你知道一個執行長身上最寶貴的資源是什麼嗎？是能量。能量是CEO最珍貴的資源，要很小心使用。」

他睜大眼睛看著我，我繼續說，「如果我們把能量耗費在情緒的起起伏伏，那麼就等於我們讓自己的資源空轉、內耗，無法處理最重要的事，甚至弄錯優先順序，更會影響團隊的氛圍」。

這一陣子跟很多中小企業的CEO聊天時，有些人講的含蓄，有些人談的無奈，但總的來說，就是一代看似願意放手，二代也很樂意去承接，但在放手跟接手中間那個間隙總是難以拿捏。諸如爸爸認為是提醒，女兒可能認為是嘮叨，媽媽認為踩過的地雷不要再重複，兒子認為時空背景都不一樣，為什麼不讓他嘗試？彼此的愛讓很多事情沒辦法單純，也就很難犀利。有些事看透卻不能說破，種種的糾纏竟是來自於我們最在乎的「愛」。

相忍是解決不了任何事情的，壓抑也只是把問題延後而已，台灣最重要的生命力跟活力都在中小企業。一代的辛苦跟努力，我們都有目共睹那個美好的成果，願意接棒的二代更是肩負了許多不為人知的辛苦，有功無賞，打破要賠，甚至拚命做好時，旁人覺得本來就應該，但當稍微有點閃失，旁人會覺得你是個阿斗，這最後一哩的交棒真真切切是「生命中不可承受之輕」。

在日本，有許多的企業因為下一代不願意承接，又擔心交給旁人，若有任何閃失，會賠上幾十年的信譽，就乾脆把事業給結束，稱之為「廢業」，這對社會、員工、顧客而言，是多麼令人扼腕的結局啊。

退一步，只要二代願意承接，就算摔跤，但至少一代還在，應不致重傷，就跟學騎腳踏車一樣，讓他自己走過、摔過，才是真正的學習，否則等一代不在了，二代才真正開始走他自己的路，一旦犯錯反而少了支撐。

「當愛成了枷鎖」最終還是要「用愛來解鎖」。方式可以有多種，但溝通是最重要的，千萬不要相忍為國；兩代之間的溝通也可以藉著找不同的人來協助，或將風險獨立於可控範圍之內。

其實，兩代的動機相同，都希望企業成長，讓員工更好，給顧客更好的產品和服務，與時俱進；只要相信兩代之間沒有解不開的鎖，解鎖的同時也是彼此成長的開始，更堅定了彼此之間的愛與傳承。

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