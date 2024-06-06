策略經營／胡蘿蔔跟棒子

經濟日報／ 魏鑫陽

關於企業經營，材料-KY（4763）董事長王克璋自有想法，他表示，華北台商人數雖然相對較少，但與華南台商的擅長交際不同，華北台商因為商場歷練的關係，多半利用胡蘿蔔跟棒子、一手硬一手軟，在領導統御上練就一番真功夫。

王克璋透露，過去曾不斷被問為何38歲到山東之後，會堅持在這裡白手起家？這個問題也是到了60歲之後才懂得回答，「那時候的山東，因為相對落後，就像一張白紙一樣，所以有很多地方可以發揮」。

這跟英國軍官T.E.勞倫斯，根據自己在1916至1918年參與阿拉伯起義的經歷所寫的自傳《智慧的七根支柱》（Seven Pillars of Wisdom）所描述的勞倫斯之所以會崛起相當相似，過程雖有偶然也是必然，皆因偉大的志向與時勢使然，造就了這段歷史。

回到現況，雖然華南台商近年因為騰籠換鳥政策的關係，連帶整體氣勢有所變弱，金絲雀是否飛進來還需要時間考驗，因為這不是市場經濟主導的力量，但華北台商是很認真的在做（事業）、長時間馬拉松賽跑。

時至今日，材料KY已從中小型台商、目前也算是百大台商之列，但還是要積極培養企業長久、獨特的競爭力，要看五年、十年後市場會變成怎樣，找到藍海才是重中之重，這就需要更全面性的思考。

王克璋表示，「需求跟供給才是一切的答案」，未來地緣政治當然會是企業發展很大的關鍵因素，而依據排兵布陣的想法，中美兩個陣營都要有所考慮，所以現有大陸的產能還是會依計畫增加，但在大陸之外，為了維持核心競爭力與分散風險，還是會建立新的生產基地。王克璋強調，簡單來說，就是「順勢而為」。

不過，在社會公益上，王克璋則會多做一些平常沒有人注意到的事情，像是資助貧困大學生的生活費。

他發現許多農村學生在考進大學後，因為都市生活成本很高，必須要打工維生，但工作與課業又很難兼顧，長久下來難以堅持下去，但如果沒有堅持下來，就失去翻轉人生的機會，這時候需要有人幫忙拉一把。

王克璋透露，自己不喜歡資助很優秀的學生，而是喜歡資助上進、願意向上的學生，因為自己的人生要自己負責，也許下一步會考慮建教合作的方式，來幫助有需要的學生。

台商

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