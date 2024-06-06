智慧經營／富邦投顧董事長蕭乾祥 四大堅持 培訓尖兵

台股突破2萬點天際線後，證券從業人員再度成為社會的當紅炸子雞，也是許多莘莘學子想要投身的熱門行業；在業內掌握產業趨勢、研究分析經驗都是市場頂尖的富邦投顧董事長蕭乾祥表示，入行並不難，但擁有「熱情、專業、創新、操守」四大堅持，才是長久之道。

台股去年在AI爆紅以來，行情一路看回不回的向上攻堅，今年突破2萬點後，證券研究業的能見度也提高，成為許多社會新鮮人的首選行業之一。

緊盯趨勢 入行基本功

蕭乾祥笑說，許多人並不瞭解，其實操盤團隊的成員雖然外表光鮮亮麗，內在卻是每天都面臨國際產業脈動、金融局勢變動等諸多挑戰，這樣的高壓行業必須要有熱情、強大的心理素質，才可以勝任，尤其是台股隨外資持股市值比重突破四成、行情一再重寫歷史新高之際，對產業前景的掌握、區域緊張情勢的衝擊等判斷，都隨每秒的股價跳動獲得印證，顯示不斷精進專業是不可或缺的要素。

對於員工的專業要求部分，蕭乾祥認為，並不會設下國內頂大、或是歐美名牌碩士、博士的門檻與限制，因為有了熱情的年輕人，在經過培養後，一定可以成長茁壯。就像對市場的分析與研究，不能只著重眼前，要有前瞻性，只要投入人力、物力、資源等前期投資，未來的回報一定能以數倍、甚至百倍來計算。

而在有了「熱情」與「專業」的行業敲門磚後，「創新」是較難的一項考驗。因為，什麼是創新，市場對創新並沒有明確的定義，就像在去年AI股暴紅之前，富邦投顧在相關的研究上，一路走來，就顯得相當的孤獨、甚至是寂寞，只有在輝達、台積電股價狂飆後，才會被市場的掌聲肯定，並認同為「創新」。

需求與研究 找平衡點

富邦投顧在近年來，將旗下組織分成三大部門。首先，與一般同業相同的研究部門，主要是產業研究、上市櫃公司前景分析與經營展望；其次，針對投資人、法人客戶之間的不同需求，給出短、中、長期的不同策略；再者，就是專案研究，方向主要以未來二年、三年可能的產業發展新方向、新變革、新趨勢，特別是隨AI股的爆紅後，更加確信這條研究之路的正確性與必要性。

不過，蕭乾祥也認為，在創新的過程中，如何在市場需求與專業研究上找到平衡點，是相當困難的一件事。因為，若完全滿足市場的需求，勢必會損及專業判斷；若是堅持專業而忽略市場需求，又會變成曲高和寡，兩者如何兼具、以及其中分寸的拿捏，都是相當困難的考驗。

最後，蕭乾祥強調，除了熱情、專業、創新之外，從業人員一定要有「操守」，尤其是股市內不乏金錢誘惑，過去幾年也看過許多王牌研究員、績優操盤人因為個人操守問題中箭落馬，因此，他認為操守是四大堅持的重中之重，有了這四大堅持，才能在證券業走得更長、更久。

商品推薦