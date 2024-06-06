智慧經營／富邦投顧董事長蕭乾祥 四大堅持 培訓尖兵

經濟日報／ 周克威
富邦投顧董事長蕭乾祥。 富邦投顧/提供
富邦投顧董事長蕭乾祥。 富邦投顧/提供

台股突破2萬點天際線後，證券從業人員再度成為社會的當紅炸子雞，也是許多莘莘學子想要投身的熱門行業；在業內掌握產業趨勢、研究分析經驗都是市場頂尖的富邦投顧董事長蕭乾祥表示，入行並不難，但擁有「熱情、專業、創新、操守」四大堅持，才是長久之道。

台股去年在AI爆紅以來，行情一路看回不回的向上攻堅，今年突破2萬點後，證券研究業的能見度也提高，成為許多社會新鮮人的首選行業之一。

緊盯趨勢 入行基本功

蕭乾祥笑說，許多人並不瞭解，其實操盤團隊的成員雖然外表光鮮亮麗，內在卻是每天都面臨國際產業脈動、金融局勢變動等諸多挑戰，這樣的高壓行業必須要有熱情、強大的心理素質，才可以勝任，尤其是台股隨外資持股市值比重突破四成、行情一再重寫歷史新高之際，對產業前景的掌握、區域緊張情勢的衝擊等判斷，都隨每秒的股價跳動獲得印證，顯示不斷精進專業是不可或缺的要素。

對於員工的專業要求部分，蕭乾祥認為，並不會設下國內頂大、或是歐美名牌碩士、博士的門檻與限制，因為有了熱情的年輕人，在經過培養後，一定可以成長茁壯。就像對市場的分析與研究，不能只著重眼前，要有前瞻性，只要投入人力、物力、資源等前期投資，未來的回報一定能以數倍、甚至百倍來計算。

而在有了「熱情」與「專業」的行業敲門磚後，「創新」是較難的一項考驗。因為，什麼是創新，市場對創新並沒有明確的定義，就像在去年AI股暴紅之前，富邦投顧在相關的研究上，一路走來，就顯得相當的孤獨、甚至是寂寞，只有在輝達、台積電股價狂飆後，才會被市場的掌聲肯定，並認同為「創新」。

需求與研究 找平衡點

富邦投顧在近年來，將旗下組織分成三大部門。首先，與一般同業相同的研究部門，主要是產業研究、上市櫃公司前景分析與經營展望；其次，針對投資人、法人客戶之間的不同需求，給出短、中、長期的不同策略；再者，就是專案研究，方向主要以未來二年、三年可能的產業發展新方向、新變革、新趨勢，特別是隨AI股的爆紅後，更加確信這條研究之路的正確性與必要性。

不過，蕭乾祥也認為，在創新的過程中，如何在市場需求與專業研究上找到平衡點，是相當困難的一件事。因為，若完全滿足市場的需求，勢必會損及專業判斷；若是堅持專業而忽略市場需求，又會變成曲高和寡，兩者如何兼具、以及其中分寸的拿捏，都是相當困難的考驗。

最後，蕭乾祥強調，除了熱情、專業、創新之外，從業人員一定要有「操守」，尤其是股市內不乏金錢誘惑，過去幾年也看過許多王牌研究員、績優操盤人因為個人操守問題中箭落馬，因此，他認為操守是四大堅持的重中之重，有了這四大堅持，才能在證券業走得更長、更久。

AI 台股 富邦

延伸閱讀

爭取輝達設計中心 蔣萬安：成立跨局處專案小組

輝達有機會設廠新竹徵千人？業界：明智之舉不過人才將搶得更凶

靠AI突破天際 台股能衝上3萬？學者這樣說

台股ETF受益人837萬創高 00946周增萬人最旺

相關新聞

智慧經營／富邦投顧董事長蕭乾祥 四大堅持 培訓尖兵

台股突破2萬點天際線後，證券從業人員再度成為社會的當紅炸子雞，也是許多莘莘學子想要投身的熱門行業；在業內掌握產業趨勢、研...

瑪格麗特談品牌與領導／接班傳承 重視兩代溝通

「我父親很支持我，大部分的事都放手給我了」，問一個中小企業年輕的CEO最近做得如何？他很快回答我。「團隊如何啊？」我繼續...

連鎖效應／啟動自我檢查 治療大企業病

商業服務業採行連鎖模式，作為發展策略，用以達成規模運轉，但一不小心就會罹患大企業病。

策略經營／胡蘿蔔跟棒子

關於企業經營，材料-KY董事長王克璋自有想法，他表示，華北台商人數雖然相對較少，但與華南台商的擅長交際不同，華北台商因為...

量子覺知手札／直覺戰勝理性

主觀意識決定客觀的外顯，這是量子理論的基石，也解釋了在生活中為什麼大家寧願擠在爆滿的車廂門口站著，也不願深入車廂找空位，...

慈濟攜手台灣大哥大 捐贈偏鄉平板、助力地方創生

6月5日在台灣大哥大總部，由總經理林之晨與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文共同簽署企業共善合作意向書(MOU)，宣示雙方推動企業共善計畫，透過「您辦多少，我捐多少」共善資費專案…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。