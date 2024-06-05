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凱基證券急難救助 連續13年關懷弱勢學童

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基慈善基金會長期落實關懷弱勢，13年來持續推動「愛，從小學起」助學金計畫，今年再協助新北市、南投縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣逾3,500名弱勢學生安心就學。

凱基慈善基金會更於助學金審查作業階段，針對遭遇變故學生家庭啟動「急難救助-馬上關懷」專案，主動提供突遭急難事件之學生救助金，今年以來已幫助超過40個家庭度過眼前難關。

凱基證券捐助的凱基慈善基金會「急難救助-馬上關懷」協助個案之中，許多弱勢家庭常因家中經濟支柱發生意外、生病罹癌等突如其來變故，而讓困苦的生活雪上加霜。

例如台東的學童小晴三兄妹，原由單親爸爸打零工扶養已經濟拮据，沒想到爸爸又因肝病不敵病魔辭世，不但無力繳納爸爸留下的龐大醫療費，連三兄妹學校的相關費用都無著落，急需外界伸出援手。

此外，雲林五口之家的學童小德，爸爸因重大傷病無法工作，媽媽也需定期陪同爸爸回診而只能打零工，家中原本就入不敷出，不料小德又在上學途中不慎跌倒昏迷腦部受創住院，媽媽往返家庭與醫院之間疲於奔命，處境艱難。

新北的小愷兩兄弟則靠祖母打工來扶養，年初祖母確診罹癌無法工作，全家僅靠曾祖父母的老人年金來支應醫療及生活，家庭陷入經濟困境。

凱基慈善基金會的急難救助金成為這些弱勢家庭的及時雨，先幫助家庭解決急迫之需，再持續關注孩子在校學習，逐步扶持弱勢孩童翻轉逆境。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，「愛，從小學起」助學金及「馬上關懷」急難救助金，協助弱勢學童度過短期難關，能夠穩定不斷的學習，同時也支持具特殊才藝孩子發展長才，期望所有孩子都能打好學力基礎，有機會扭轉弱勢，積極開創自己的光明未來。

凱基證 弱勢家庭 罹癌

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