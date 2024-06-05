萬海舉行13,100 TEU 新造船「曙春輪」命名典禮

萬海航運（2615）於6月5日上午假南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A16 曙春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。命名典禮邀請遠東新世紀股份有限公司石化總部營運長闕盟昌先生的夫人姚貴玲女士擔任「WAN HAI A16 曙春輪」的命名人，為新船祈求航行平安、豐盈滿載的圓滿祝福，在現場貴賓的見證之下，命名典禮順利完成。

「WAN HAI A16 曙春輪」是萬海航運與南韓三星重工船廠簽訂的13艘13,100TEU級系列船舶第9艘，預計將於6月中旬交付，投入萬海航運亞洲－北美西岸航線營運。這系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，採用新型主機並搭配多項環保節能設計，有效降低碳排放，提升燃油效率。此外，這系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

萬海航運13,100TEU級系列新船陸續交付，象徵著公司自有船隊進一步拓展與升級，不僅提升公司船舶運力，也強化市場競爭力，有助於公司在遠洋航線的經營與發展，提供客戶更加多元及優質的運送服務。

本次新船命名典禮結合公益捐贈一同進行，捐贈生活所需物資予南韓統營市服務弱勢兒童的社福單位－好事來地區兒童中心，期盼為當地盡一份心力，「因為萬海，世界很近」。

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