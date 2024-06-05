遠雄來董事長武祥生：6月住房率拚三成 暑假會更好

遠雄來（2712）董事長武祥生5日表示，403大地震當日有超過1000間的訂房取消，地震兩日後，每日仍有超過300間訂房取消，當時每天的取消率高達260%，進房遠不及退房。不過，大地震過後兩個月，隨著市場信心逐漸復甦，以及花蓮國旅補助本月開跑，已開始出現好轉跡象。包括5月下旬開始訂房已大於取消，且近日洽詢電話大幅增加，預期6月遠雄悅來住房率有機會達三成，暑假可望更高，整體營運已開始自谷底爬升。

根據花蓮旅館同業公會估算，地震過後花蓮旅宿業住房率平日、假日都不足5%，4月初至月底的退訂潮已造成5億元左右的損失；公會也估計，若影響持續擴大到7月，整體花蓮光觀的經濟損失可能會超過15億元。其中，遠雄遊憩在花蓮的三個品牌的整體營業損失至少上億、影響甚巨，但在地震後58天遠雄在花蓮最大型的投資遠雄海洋公園順利的開園回歸，面對震後市場環境，武祥生表示，在未來的確需要投入更多勇氣與具體實際作為，翻轉花蓮的觀光。

武祥生表示，隨著市場信心恢復，遠雄休閒遊憩旗下的三個品牌，包括遠雄海洋公園、遠雄悅來大飯店、悅樂旅店已展開聯合招募，預計招募上百個職缺。同時，遠雄悅來也推出「航向太平洋」 專案，全包假期不僅包含美饌、娛樂、海洋公園門票，更加碼贈送兒童免費同行。

武祥生表示，對遠雄海洋公園、遠雄悅來大飯店來說，暑假是全年最大檔期，往年6月就開始湧進訂房，今年若6月住房率能有三成的水準，暑假業績則可期待，預估將逐月增溫至8月，而海洋公園的入園人次目前看來，今年暑假有機會來到去年的六到七成。

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