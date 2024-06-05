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Mercedes-Maybach首款電動車在台發表 台灣賓士銷售逆勢成長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
邁巴赫電動車5日發表。圖／台灣賓士提供
邁巴赫電動車5日發表。圖／台灣賓士提供

台灣賓士表示，自 Mercedes-Benz在2023年宣布調整產品銷售策略後，Mercedes-Maybach去年台灣則是成長12%。截至2024年5月底，台灣賓士高階豪華車款已達到近15%的銷售占比。5日更正式發表高階豪華子品牌Mercedes-Maybach EQS 680 SUV，持續在台擴展高階豪華車市，延續Mercedes-Benz全球銷售策略。

台灣賓士強調，不僅高階豪華車市場獲得成功， 1月至5月台灣豪華車市場整體衰退6%，但台灣賓士逆勢成長，與去年同期相比成長8%，掛牌數成長約4%；其中銷售成長動力來自於 GLC及GLE，較去年同期成長超過50%，其次電動車則成長25%，而Mercedes-Benz深耕多年的豪華大型房車級距，如E-Class、S-Class，依然在各級距中穩居領導地位。台灣賓士樂觀預估2024全年度銷售成績將比去年成長，繼續維持增長動能。

Mercedes-Benz 眾多產品，其中Mercedes-Maybach、Mercedes-AMG與G-Class家族為旗下高階豪華子品牌。5日台灣賓士發表正是Mercedes-Maybach品牌首款電動車型；在設計細節上同樣精心雕琢，包含引擎蓋上的三芒星立標與大量MAYBACH經典元素環繞，盡獻尊貴氣息；宛如頭等艙空間的豪華科技後座，更是將百年工藝與先進科技結合，包含後座MBUX多媒體娛樂系統與專屬觸面板，以及可擁有通風、加熱和按摩功能的獨立雙後座，亦可選配後座中央冰箱與頂級香檳杯，滿足奢豪生活買家的移動需求。

賓士 車市

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