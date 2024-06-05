格上租車攜手陽光基金會 端午租車送小粽包助燒燙傷友
格上租車在40周年公益行動，攜手陽光基金會在端午節公益採購3000個傷友親手製作的義賣手工織品「小粽包」回饋客戶，力挺傷友找回自信，實踐友善平權，創造愛的循環。
裕隆集團旗下格上租車以公益行動迎接40週年，全體同仁齊心協力完成公益捐血、為愛健走、公益團購及低碳舒食4項公益活動，達到捐血4萬公升、團購永續公益商品達40萬元及健走1億步的目標，持續傳達永續公益的價值。
格上40周年之際也持續與裕隆集團「愛的里程數」平台緊密合作，以實際行動照顧偏鄉、高齡及身心障礙的移動需求，投入格上車隊資源與在地夥伴的協作，打造創新循環公益模式，透過愛的里程數平台媒合NGO團體的公益移動需求，去年一年即達成40萬公里愛的里程，今年更召開NGO招募說明會，期望讓公益行動擴大到台灣每個角落。
裕隆集團愛的里程從2016年起展開，從新北市無障礙接送、到南迴偏鄉醫療接駁、TTGO花東區域接駁，扶植偏鄉中高齡婦女二度就業，到串聯偏鄉食醫助行的即時專送服務，捐服務替代捐車，已累積190萬公里，繞行台灣超過2000趟。
格上租車支持陽光基金會織愛工作隊為燒傷、顏損朋友提供就業輔導與支援，並在多元共融環境中重拾自信，幫助更多家庭建立更好的未來。織愛工作隊為幫助燒傷及顏損朋友解決就業急迫，從2011年起，極品請專業車縫師傅一對一教導傷友車縫工法與技巧，從製作提袋與抹布拷克代工，如今已可純熟接受客製各類布類製品及團體服裝。
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