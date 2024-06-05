捷運共構案再創天價 「首泰信義」中高樓每坪211.8萬元成交

據最新實價揭露，今年4月捷運信義安和站共構案「首泰信義」，成交中高樓層戶，總價2億元、單價211.8萬元，不但單價創社區新高，也刷新捷運共構案的單價新天花板。

台灣房屋信義光復旗艦加盟店店長饒乃軍表示，「首泰信義」每坪成交價之所以遙遙領先其他捷運聯開案，主要是台北市過去幾年，新開通的捷運路網不多，因此少有新聯開案釋出，使該案成為當前台北市最新穎的聯開共構案。

他指出，尤其該案採高規格的豪宅規劃，又正居首都蛋黃核心的大安區精華地段，因此價格表現為捷運聯開案的重中之重。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計實價登錄以來，台北捷運共構案成交單價最高的前五名社區，有三個社區位在捷運淡水信義線上、兩個社區位在捷運板南線上，其中第二名是東門站的「信義京華苑」，頂樓戶每坪成交價約163.9萬元。

第三名為永春站「EAT國際館」，社區最高每坪成交價158萬元；第四、五名分別為捷運中山站的「JR中山綻」每坪152.4萬元，以及永春站「EAT時尚館」單價151.6萬元。

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