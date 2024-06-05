不只住宅買翻了 上市櫃法人前四月爆買商辦逾200億元、創同期新高

據信義全球資產公司統計，今年前四月上市櫃法人在台北市共投資231億元購置商辦、廠辦，較去年同期成長近3倍，交易量創下有統計以來同期最高紀錄。

信義全球資產公司總經理林三智觀察，辦公市場交易熱度持續升溫，且無論大樓區位地段或屋齡新舊，都吸引不同類型買方進場布局。

林三智表示，自用需求是近期辦公市場重要的支撐主力，交易活動主要集中在台北市區商圈以及內科產業聚落，兩大交易熱區在今年前四月均有出現商用大型交易，市區辦公商圈有聖世公司出手，以10.59億元購置中山區預售商辦部分樓層，每坪單價達176萬元；內科市場則有台達電大手筆以47.89億元包棟內湖區瑞光路上的利豐大樓、瑞光大樓。

辦公市場旺，市場成交速度也有加快趨勢。林三智指出，恰逢買氣高峰，賣方多抱著「打鐵趁熱」的心態，若定價貼近當棟或區域實價登錄合理行情，就有機會順利處分。

林三智分析，這波買方購置動機明確、且滿手資金，只要市場上出現符合需求的物件，為避免競爭落空就會快速出手。只要買賣雙方價格認知差距縮小，就可直接提高成交效率。

林三智表示，近期信義全球資產也成功協助多組客戶成交市區精華商辦，更出現物件釋出後，一周內就火速成交的情形。

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