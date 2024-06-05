慈濟攜手台灣大哥大 捐贈偏鄉平板、助力地方創生

6月5日在台灣大哥大總部，由總經理林之晨與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文共同簽署企業共善合作意向書(MOU)，宣示雙方推動企業共善計畫，透過「您辦多少，我捐多少」共善資費專案、「OP開店包」服務推廣以及「5180即時捐」等三大行動，投入數位培力、長者照護、地方創生三大慈善領域，將共善金發揮最大化的社會效益。

台灣大哥大藉由科技力與產業經驗，針對慈濟體系職員和志工與其二等親屬，推出「您辦多少，我捐多少」共善資費專案，台灣大哥大提撥第一個月的月租費作為共善金，未來將運用共善金，捐贈偏鄉學童平板，提升數位培力；協助中小企業導入「OP開店包」等智慧解決方案，緩解全台勞動力短缺問題，提升店家競爭力，助力地方創生；同時協助長照產業導入「行動市話」，讓常常需要外出探訪的照顧服務員，不受距離限制，服務電話不漏接。

台灣大哥大同步與慈濟合作「5180即時捐」，設定慈濟專屬捐款代碼148，預計今年8月份起，台灣大哥大用戶以手機直撥「5180148」，免語音通話費、免手續費，便可以輕鬆捐款給慈濟慈善事業基金會，還可隨帳單繳納，一年365天、每天24小時，讓愛心不打烊，台灣大哥大5180即時捐至今合作超過140個公益團體，推出至累積募得善款達1.59億元。

「發揮資通訊產業影響力、發起三大共善行動！」台灣大哥大總經理林之晨表示，慈濟慈善事業基金會以「慈悲為懷，濟世救人」的宗旨，長期推動各項慈善、醫療、教育及人文活動，與台灣大哥大價值觀高度契合，深信企業在推動社會進步與追求永續發展的道路上，扮演著關鍵角色。

台灣大哥大以「數位培力 科技共融」為核心，運用科技，推升企業獲利與永續發展雙軌成長，很高興成為慈濟慈善事業基金會公益夥伴，加入慈濟《企業共善計畫》平台，發揮資通訊產業影響力發起三大共善行動，共同致力於數位賦能、幫助偏鄉中小企業發展，以及通過「5180即時捐」匯聚涓滴之力，凝聚成大愛。

慈濟基金會顏博文執行長表示，非常感恩台灣大哥大董事長蔡明忠常年以來對於社會慈善公益的支持，特別是在疫情期間攜手慈濟購買疫苗，守護社會健康；今年4月的花蓮大地震，蔡董事長更是立即伸出援手，支持花蓮災區重建。

透過台灣大哥大的電信專業和企業能量的共善合作，慈濟和台灣大哥大正在共同編織一張結合慈悲、科技與智慧的社會愛心網絡，為社會公益和慈善注入新的活力，促進社會共好。

為了邁向永續發展，未來慈濟將和台灣大哥大一起攜手，在環境保護與教育、社會慈善與關懷弱勢、數位科技創新與應用等方面，以人道精神使命，致力於多元合作，實踐對地球未來的一份承諾，並激發更多社會人士共同在愛與關懷中前行，為社會創造更多的共善價值。

「以多元數位解方、助力地方創生！」 台灣大哥大中小企業事業副總經理林德偉表示，本次針對慈濟員工和親屬推出專屬資費，台灣大哥大提撥首月之月租費作為共善金，捐贈偏鄉學童平板，挹注數位載具學習資源，提供就學補助；面對台灣人口結構少子化、高齡化，造成勞動力短缺，協助偏鄉中小企業、長照產業，導入行動市話、OP開店包等智慧解決方案，推動地方創生，共生共榮，以科技力量，為社會創造更多正向循環。

「慈濟與台灣大哥大攜手打造社會愛心網絡！」台灣大哥大自2017年起投入偏鄉科技教育、推行《種福電計畫》捐助並建置太陽能光電廠，協助社福團體NPO透過售電取得長達20年的收益，讓社會愛心放大兩倍，未來將持續運用我們的天賦，擴散科技服務公益的能量，發揮更大的社會影響力。

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