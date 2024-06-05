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新竹晴空匯火警 信義房屋急發動員社區支援

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
發揮社區網絡功效，「晴空匯」火警信義房屋分店快速協助救災。圖／信義房屋提供
發揮社區網絡功效，「晴空匯」火警信義房屋分店快速協助救災。圖／信義房屋提供

5月26日，新竹東區大樓「晴空匯」發生火警，造成兩位消防隊員不幸殉職等憾事，數百戶民眾至今仍有家歸不得。信義房屋竹科店發揮「以人為本、先義後利」之企業精神，第一時間趕到現場，觀察在場眾人的核心需求，透過LINE群組，兩小時內號召社區、客戶等眾人之力，彙集到濕紙巾、乾淨衣物、拖鞋及食物等物資，解決一些看似微小、但不可或缺的民生需求。

信義房屋竹科店主管陳筱雯經理表示，火警發生後數小時，當傳出的消息越來越嚴重，她想到分店離「晴空匯」僅有四百公尺，會不會有可以幫上忙的地方？因此她和分店同仁前往現場附近，雖然現場已封鎖，他們離災情現場還有一些距離，但抵達附近時首先就能感受到的就是空氣中瀰漫著燃燒的味道，眼前各相關單位都在奔走救災，她也先搬來分店庫存的五箱瓶裝水，解決在場人用水的問題。

她注意到，在場已有慈善團體提供陸續疏散出來的民眾浴巾披蓋在身上、並使用濕紙巾拭去身上的焦油和髒汙，這些物品的數量消耗得相當快，且眾人更需要乾淨的衣物和鞋子，她一邊從分店先取來平常帶客戶參觀房屋時所使用的拖鞋，一邊和同仁開始思索如何在短時間內募集到足夠數量的物資。於是她在平常分店舉行的社區活動、愛心物資等LINE群組中提出需求，數分鐘內就開始有人熱烈響應，眾人更在訊息交流中討論、滾動式修正如何讓物資送得更快、傳送的資訊更正確。

陳筱雯感動的表示，很多人整理出來的物資，甚至還包含全新拋棄式拖鞋，深深感受到為了能即時幫上忙，大家都傾力湊齊了身邊僅有的物資，希望可以盡到一份力。而網路力量的發散，也讓消息更快的傳散出去，還有熱心民眾在短短時間內就送來了一百碗熱騰騰的貢丸湯。

針對這一次的憾事，陳筱雯很謙虛的表示，其實一開始大家也都不知道可以做些甚麼才能幫得上忙，分店能做的就是觀察在場眾人的需求，並透過平常和社區的交流和互動，號召更多人透過一些舉手之勞，希望能為受災的民眾在憾事中帶來微小的幫助。

LINE 信義房屋 晴空匯 竹科

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