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BMW i堅強純電陣容 穩坐台灣銷售冠軍寶座

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
BMW電動車1月累積至5月共交出2,208輛的創下BMW電動車在台灣的銷售巔峰。圖／汎德汽車提供
BMW電動車1月累積至5月共交出2,208輛的創下BMW電動車在台灣的銷售巔峰。圖／汎德汽車提供

BMW總代理汎德汽車表示，承襲BMW集團理念深耕台灣市場，以最即時的速度導入BMW iX1, iX2, i4, i5, i5 Touring, iX以及i7等多款產品實力強勁的BMW新世代電能車款，打造最完整且豐富的產品陣容，並取得台灣豪華電動車銷售冠軍寶座 。

BMW電動車2023年創造3,407輛的銷售佳績，成功拿下2023年台灣市場豪華電動車銷售冠軍寶座，2024年更承接過往的銷售氣勢，在全新BMW i5與iX2的助推之下，第1季台灣市場BMW電動車銷售較去年同期成長136%，從2024年1月至5月更創下2,208輛的銷售佳績，相較去年同期成長幅度達到驚人的84.3%，持續穩坐台灣市場豪華電動車銷售冠軍。

為持續強化台灣市場電動車產品陣容，BMW總代理汎德也於本月份正式發表全新BMW i5 Touring豪華純電旅行車，為喜愛BMW電動車的台灣消費者帶來當代絕無僅有的頂尖之作，帶領台灣市場體驗下個世代的電能未來。

為讓更多喜愛BMW電能車款的車迷以及消費者能零距離感受全新世代BMW車款的電能魅力，BMW總代理汎德與全台經銷商攜手，於2024年6月7日至6月30日期間，舉辦BMW i全車系展間試駕體驗活動，讓消費者能完整感受BMW新世代電動車凌駕對手之上的細膩質感與獨到的駕馭樂趣，感受有別於靜態賞車的動態饗宴，提前感受下一個世代的電能用車生活。

BMW 電動車

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