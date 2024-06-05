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捷運共構新天價 這社區單價211萬衝破天花板

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
首泰信義。圖／台灣房屋信義光復旗艦店提供
首泰信義。圖／台灣房屋信義光復旗艦店提供

捷運共構宅「到站即到家」，房價一向強勢，實價揭露今年4月捷運信義安和站共構案「首泰信義」，成交中高樓層戶，總價2億元、單價211.8萬元，單價再創社區新高，也刷新捷運共構案的單價新天花板。

台灣房屋信義光復旗艦加盟店店長饒乃軍表示，首泰信義2022年單價202.3萬元的高樓層交易，就創下捷運共構案成交單價首破200萬元的紀錄，如今更高樓層的戶別，再度推升共構案的價格新高，可說是捷運聯開案的房價造浪者。

他表示，該案單價之所以遙遙領先其他捷運聯開案，主要是台北市過去幾年，新開通的捷運路網不多，因此少有新聯開案釋出，使該案成為當前台北市最新穎的聯開共構案。

此外該案採高規格的豪宅規劃，又正居首都蛋黃核心的大安區精華地段，因此價格表現亮眼。

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄以來，台北捷運共構案單價前五名社區，有三個社區位在捷運淡水信義線上、兩個社區位在捷運板南線上。

除了首泰信義，第二名是東門站的「信義京華苑」，頂樓戶單價163.9萬元；第三名為忠孝復興站「EAT國際館」，社區最高單價158萬元；第四、五名分別為捷運中山站的「JR中山綻」每坪152.4萬元，以及永春站「EAT時尚館」單價151.6萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，進入榜單的捷運共構案當中，三到五名的社區，都以30坪內的小坪數居多，其中「EAT國際館」和「EAT時尚館」採挑高設計，使用空間彈性大，吸引單身貴族或小家庭的目光。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台北市內的捷運路網雖已臻成熟，但仍有新路線陸續開闢，尤其是興建中的萬大線一期與環狀線南北環段，皆有規劃聯合開發基地，包括萬大線的加蚋站、廈安站、中正紀念堂站，北環段的士林站，以及南環段的Y3站預定地，有意布局北市捷運共構宅的消費者，可密切留意。

台北捷運共構案單價前五名社區。表／台灣房屋提供
台北捷運共構案單價前五名社區。表／台灣房屋提供

房價 捷運

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