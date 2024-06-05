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第24屆和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽 決賽暨頒獎典禮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
第24屆和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽決賽暨頒獎典禮大合照。業者提供
第24屆和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽決賽暨頒獎典禮大合照。業者提供

交通部、教育部指導，和泰汽車股份有限公司、財團法人和泰純青社會福利基金會共同舉辦的「第24屆和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽」，今年指導單位─交通部將決賽主題訂為「停讓行人」，透過繪畫比賽的方式，讓小朋友瞭解交通安全的重要，改變從自身開始，我們的交通就會更安全。

去年12月初賽徵件到今年3月底截止，共收到9,455件作品，為鼓勵身心障礙同學參加比賽，身障組初選得獎者於當天參與頒獎，一般組的參加作品，在經歷第一階段初選後，選出低、中、高年級組共150名入圍決賽現場作畫，每組再選出特優、優選、佳作。

於2024年6月1日（六）在交通部舉行決賽暨頒獎典禮，由財團法人和泰純青社會福利基金會－張琛惠執行長、交通部道安會湯儒彥簡任技正及評審中華天使兒童村協會－黃雪琴老師、信誼幼兒文學獎繪本作家-崔麗君老師、插畫品牌「BaNAna Lin」創辦人－林彥良老師頒獎給獲獎同學。

「和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽」至今已邁入第24年，累計參賽人數將近百萬人。每年為鼓勵國小學生們發揮團隊精神，亦推出「班級參加獎」，讓全班一起參與，前1,000名參加的班級，即可獲得主辦單位致贈的童書乙套。

為了宣導交通安全觀念，和泰汽車與和泰純青基金會每年共同舉辦全國兒童交通安全繪畫比賽，期望透過繪畫創作的方式，將交通安全觀念深植小朋友心中，進而影響家長，達到潛移默化的效果，將交通安全觀念落實於生活領域，共同為台灣交通美好的未來，帶來正面影響力。

入圍決賽同學現場作畫。業者提供
入圍決賽同學現場作畫。業者提供
和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽評審過程。業者提供
和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽評審過程。業者提供
財團法人和泰純青社會福利基金會 張琛惠執行長致詞。業者提供
財團法人和泰純青社會福利基金會 張琛惠執行長致詞。業者提供

交通部

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