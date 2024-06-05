達爾膚股東會／董事長吳奕叡：觀光客增長 零售市場展望明朗

達爾膚（6523）5日舉辦股東會，會中通過去年財報，並完成董事改選。董事長吳奕叡表示，今年國際上仍須面臨諸多不確定性挑戰，恐抑制經濟成長力道。惟隨著來台觀光客持續增長，消費性需求可望逐步回升，零售市場展望明朗。

達爾膚股東會完成董事改選，當選人包括吳奕叡、吳英俊、達爾膚投控，另有四席獨董許元禎、李慶義、江朝聖、林皇佑。

達爾膚股東會通過去年財報，2023年營收11.37億元，年增23%，稅後純益4.24億元，每股盈餘9.43元。同時，通過去年股利案，達爾膚採按季配息，去年第1季、第2季、第4季分別配息2元，第3季配息4元，合計去年每股配息10元。達爾膚去年主要受惠終端銷售回暖及國際觀光復甦，實體通路回歸疫情前的業績表現，線上通路及海外市場營收貢獻亦持續向上，各通路銷售表現優異，且皆達雙位數成長。

吳奕叡表示，去年研發團隊開發及升級達16個品項，其中超A醇系列為業界首創3A2B配方，推出後深受海內外消費者青睞，成為年度銷售黑馬，並帶動整體業績表現，展現公司產品競爭力。展望今年，台灣地區將加深實體及線上通路間的配合，優化資源運用以提升整體績效，同時精進數位行銷及自營官網的運營。海外地區將持續深耕東北亞、東南亞市場，大陸則是以產品供應者及研發顧問模式經營，積極擴大海外市場規模。

達爾膚近年產品皆維持15%更新率，且產品類型從臉部延伸至身體保養，同步鑽研高端保養品及口服保健品，拓展品牌市場，可望開發不同領域的潛在消費族群。

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