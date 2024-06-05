三重建案銷售額連六季奪冠 民代要求增設旗艦幼兒園

新北市今年第1季預售屋實價登錄共5021件、成交金額1036.1億元，統計全市交易量三重區申報件數797件、成交總金額170.3億元，連續六季位居全市銷售之冠。議員顏蔚慈表示小家庭為未來三重人口成長主力，但三重公托公幼現今量能不足，要求新北市府盡速設置旗艦型幼兒園。

新北市地政局分析今年第1季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區預售屋，成交單價區間以每坪60萬至70萬元占比近45.2%為最高，總價1500萬至2000萬元為主流，占比約28.4%；非蛋黃行政區成交單價每坪多為50萬元以上，占比為39%，總價以1000萬至1500萬元為主，占比近38.4%。

地政局地價科長蕭湘君表示，分析交易成交價以板橋區最高；中和區成交均價上漲10.9%則因本季板南路大批預售屋成交案例，交易單價多為每坪70萬元以上。板橋區、中和區、三重區、新莊區及土城區，每坪單價60.3萬元至71.9萬元。泰山區、林口區、五股區成交均價每坪48.4萬元至57.2萬元，最後則為淡水區每坪成交均價36.6萬元。

地政局分析民眾偏好主流產品以3房2廳2衛為大宗，建物面積多為39坪至57坪，而三重銷售量居冠除了新北第二行政園區將落腳於此，周邊大型建案包括晴空大地、自由綠洲、都廳大院，都是上季、本季支撐三重預售屋交易量案件。都廳大院成交約1200件、晴空大地282件、自由綠洲111件，因都廳大院占比最大，是影響三重交易案件數字增減的主因。

新北市議員顏蔚慈表示，三重預售屋占全市第一，表示三重房市需求強勁且前景看好。從主流三房兩廳來看小家庭為未來三重人口成長主力，然三重目前公托公幼量能仍舊不足，未來能否滿足市民需求成嚴峻考驗，三重應儘速比照板橋設立旗艦型幼兒園（大型幼兒園），以滿足未來人口成長需求。顏蔚慈並提醒預售屋容易產生消費糾紛，市府應肩負監督管理責任，捍衛市民置產權益。 新北市今年第一季不動產交易成交均價比例。圖／新北市地政局提供 新北第二行政中心正施工中。記者李定宇／攝影 新北市今年第一季蛋黃區成交均價表。圖／新北市地政局提供

商品推薦