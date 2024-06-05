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郵輪靠泊艘次成長近5成 航港局四大面向培育郵輪人才

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

疫情後郵輪產業逐漸復甦，郵輪靠泊數量持續增加，交通部航港局表示，依目前郵輪預報資料顯示今年將靠泊482艘次，相較2023年327艘次大幅成長47%，進出港旅客今年有望達81.6萬人次，顯見郵輪人才培育需求大為增加，航港局將持續以「放寬參與國際郵輪就業規定」、「推廣在校取證」、「跨校合作」及辦理「餐勤人員基本知能訓練班」等4大面向培育人才並協助國人登輪工作。

航港局指出，為讓更多國內優秀的海事、觀光及休閒人才能上國際郵輪工作，2016年及2017年間已完成法規鬆綁，對於想至郵輪旅客或事務部門工作者，在還未取得船員服務手冊前，即可先參加「基本安全訓練(包含人員求生技能訓練、防火及基礎滅火訓練、基礎急救訓練、人員安全及社會責任訓練)」及「安全意識」2項船員專業訓練，取得合格證明後，再至航港局各航務中心申請船員服務手冊。

航港局說明，此2項船員專業訓練上課天數約11天，費用約1萬3千元，因各訓練機構船員專業訓練自費班開課時間及費用略有不同，詳細報名資訊請洽訓練機構。

航港局進一步表示，2017年起即輔導海洋觀光、餐飲等系所將郵輪工作所需船員訓練融入學校課程，使學生能在校取證。目前計有臺灣海洋大學（海洋觀光管理系）、高雄科技大學（海洋休閒管理系）及台北海洋科技大學（餐飲管理系、旅遊管理系）等3校辦理。

除推廣海事校院觀光或餐飲科系融入課程外，航港局亦協調國立高雄餐旅大學與國立高雄科技大學合作辦理「郵輪產業人才培訓」，高餐學生於大二選修完成後也能在校取證，據以結合高餐觀光及餐飲專業與高科大船員培訓專業，讓更多學生上郵輪服務。

如國人有意願在船上擔任大廚，航港局提醒，因需符合國際公約（MLC）規範，除需取得前述2項船員專業訓練證書外，還需完成「餐勤人員基本知能訓練」，上課天數2天，費用6千元，內容包含「食品和個人衛生」、「膳食健康安全與實務中毒」、「食品儲存、備料管理、環境保護」及「實用廚藝」。

此外，航港局表示，今年4月中華航業人員訓練中心已開班，後續是否再開班需視登記人數是否已達到開班下限，如有開班需求，航港局將儘速核備，請有意願者逕洽中華航業人員訓練中心登記，實際費用及開班與否則以訓練機構公布為主。

觀光 郵輪 餐飲

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