這裡全台最有錢也最愛買房！ 1年成交1532戶、均價2千萬

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計全台所得前十名行政區近一年房市價量，竹北市不僅是全台平均所得最高，近一年交易量1,532件也位居榜單最高；名列收入第三名的台北市大安區，住宅平均總價3,589萬元，為榜單中最貴。

根據財政部110年綜合所得稅申報核定統計專冊，全台平均所得前十名行政區為 新竹竹北市、新竹東區、北市大安區、北市中正區、北市松山區、新竹寶山鄉、北市中山區、北市內湖區、北市信義區、新北林口區。

從全台所得前十的行政區來看，新竹縣市共有3個行政區入榜，包括竹北市、東區和寶山鄉，其中「竹北市」平均所得為全台之冠，交易量也是最火熱的一區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，住宅市場交易是否熱絡，「就業機會多寡」、「收入水準高低」是兩大關鍵因素。

竹北市距離新竹科學園區大約10分鐘的車程，擁有強勁的就業動能，隨著生活機能發展成熟，吸引大量竹科高收入所得族群。當地居民平均所得為174.6萬元，近一年交易量為1,532件，平均一個月約成交127件，雙雙居入榜行政區之冠，平均成交總價也高達2千萬。

新竹還有東區和寶山鄉也入列。陳金萍說明，新竹市東區是全台最知名的科技產業聚落，且鄰近清大、交大，不少竹科的工作族群選擇就近置產，當地居民平均所得為164.5萬元，位居第二，近一年交易量為1,345件，量能十分火熱。

新竹縣寶山鄉為新竹房市蛋白區，房價長期位於低檔，不過近期隨著新竹市區發展飽和及台積電設廠效應下，建商推案外擴，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也直線飆升。

隨著竹科工作人口進駐後，帶動當地平均所得上揚，平均所得為123.1萬元，比台北市中山、信義、內湖區還高。

從這次十個上榜的行政區來看，台北市做為全台行政首都以及金融中心，共6個行政區上榜，收入水準穩居全台之最。雖然平均所得高，但對於房價負擔卻是全台最重，上榜的6個行政區平均總價全數突破2,000萬大關，其中房價最高的大安區，近一年平均總價達3,589萬元，相當驚人。

陳金萍分析，大安區位於北市蛋黃區，不但具備有強大的交通優勢、蓬勃的商業活動和良好的生活機能，當地還富有濃厚的人文氣息，各級明星學校、公園綠地等優質居住條件，再加上土地價值不斐、供給稀少，燙金門牌受到許多政商人士及金字塔頂端的高收入族群青睞。

儘管近一年大安區平均總價仍居高不下，但當地優質地段的保值與增值潛力，近一年仍保有1,076件交易量的水準。 全台平均所得前十名行政區近一年房市價量。資料來源／永慶房屋

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