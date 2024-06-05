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東區重回北市一哥！ 老字號百貨揭露天價租金

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北2024年租金總價前五名交易。表／住商機構提供
台北2024年租金總價前五名交易。表／住商機構提供

大巨蛋開幕，東區商圈快速回溫，根據台北地政雲實價資料，明曜百貨頂樓與次高樓近期以每月逾232萬元出租，為今年截至目前為止，北市最高總價租金交易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此交易坪數多達943.6坪，且為知名百貨的高樓層，又包含外牆廣告效益，因此才會出現百貨樓層租金更勝信義區商辦的情形。

根據台北地政雲揭露，明曜百貨12、13樓建物坪數共約943.6坪，3月以每月232.1萬出租，換算租金單價約2,460元。該筆租賃交易備註「續租案件外牆作為廣告使用租金為未稅價；12樓為新租賃樓層、13樓為續租樓層」。

據了解，明曜百貨12樓曾為知名蔬食餐廳「果然匯」，已於5月熄燈；13樓則為時尚健身品牌「Space Cycle 台北明曜旗艦館」，依據台北地政雲揭露資料，該品牌不僅續約13樓，且擴大營業至12樓。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，隨著後疫情時期各項措施解封，北市各大商圈租金價位迎來回春，近期有新光三越 Diamond Tower、大巨蛋議題的東區商區也不例外，正面大馬路一樓店面租金已回到每坪破萬元價位。

但若觀察東區二樓以上店面租金行情，價位約落在每坪3,000~4,000元，以此觀察百貨高樓層租賃案，月租金每坪以2,460元成交，其實為頗實惠的一筆交易。

觀察台北地政雲，今年截至目前已揭露租金實價中，僅有4筆月租金破150萬元的交易，且其中3筆皆為蛋黃區商辦大樓，更顯此次百貨公司租賃案的特殊性。

賴志昶指出，過去東區高總價租金交易，集中於忠孝東路三、四段處，該路段有遠東SOGO 台北忠孝館、遠東SOGO 台北復興館兩大百貨，且有捷運忠孝復興站匯聚人流，租金長年維持高檔。

隨著大巨蛋開幕，匯聚松山文創園區遊客人潮，使得東區商圈榮景往東部蔓延。而在商圈東段的明曜百貨，本身即為東區經營餘37年的老字號百貨，位處捷運忠孝敦化出入口，近年來更引進「UNIQLO 台北全球旗艦店」等品牌，為百貨公司樓層租金交易帶來助益，如今高樓層再以高額租金成交，顯示東區為北市黃金商圈的地位難以撼動。

東區明曜百貨近期揭露高總價租金交易。圖／住商機構提供
東區明曜百貨近期揭露高總價租金交易。圖／住商機構提供

大巨蛋 店面租金

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