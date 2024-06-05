新北10蛋黃區最新房價曝 這區一季漲10%最狂

新北市地政局公布今年第1季預售屋實價登錄，共計5,021件，總成交金額1,036億元，三重區申報件數797件、成交總金額170.3億元，位居全市之冠，已連續六季奪冠。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，第1季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區預售屋，成交單價以每坪60萬至70萬元占比45%最高，總價以1,500萬至2,000萬元為主流，占比約28%。

其他非蛋黃行政區成交單價每坪多為50萬元以上，占比為39%，總價以1,000萬-1,500萬元為主，占比近38%。

另分析交易熱絡行政區，中和區本季成交均價上漲10.9%最多，主要是因本季板南路大批預售屋成交案例，交易單價多為每坪70萬元以上，致提高中和區成交均價。

板橋區、中和區、三重區、新莊區及土城區，每坪單價60.3萬元-71.9萬元，其次泰山區、林口區、五股區成交均價每坪48.4萬元-57.2萬元，最後則為淡水區每坪成交均價36.6萬元。

此外，主流產品以3房2廳2衛為大宗，該類建物面積多為39坪至57坪，平均總價以中和區3,420萬元最高，新莊區、三重區、板橋區、土城區、泰山區及林口區次之，介於2,144萬至2,802萬元間。

最後五股區、淡水區則分別為1,700萬元、1,444萬元。

至於113年第1季預售屋建案備查情形，全市預售建案申報45案，較上季增加73%，總戶數7,143戶則較上季增加91%，其中委託不動產代銷業銷售計38件，占約84%，代銷總金額為1013億元，較上季金額增加104.2%。

行政區分布上三重區1,772戶居冠，林口、土城、中和及板橋區等亦屬熱絡，上述5個行政區申報總戶數6,071戶約占全市比率85%。 中和區有大批預售屋成交，本季均價較上季上漲10.9%。圖／新北市地政局提供。 新北蛋黃區預售屋的成交單價區間，以每坪60萬-70萬元、占比近45.2%為最高。資料來源／新北市地政局

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