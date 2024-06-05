快訊

MLB／5.5億竊案落幕！水原一平認罪恐關33年 大谷翔平發聲嘆：解脫了

唐治平欠債百萬生活落魄 被爆吃霸王餐企圖「以物易物」

鼻酸！竹市2勇消告別式今舉行 同袍齊聚、學童留言送別

Gogoro獲尹衍樑注資16.18億元 擴台灣全球業務

中央社／ 台北5日電

睿能創意（Gogoro）宣布獲得潤泰集團Gold Sino Assets Limited5000萬美元（約新台幣16.18億元）投資，將持續投注推動Gogoro在台灣及全球市場的業務拓展。潤泰集團總裁尹衍樑表示，確保Gogoro擁有高效營運的資源和靈活性，相當重要。

Gogoro發布新聞稿指出，與Gold Sino Assets Limited（Gold Sino）簽署股份和認股權證認購協議。根據協議，Gogoro 將向Gold Sino發行3251萬6095股普通股，總金額5000萬美元，每股購買價格約1.5377美元；另外認股權證以每股1.6915美元購買1083萬8698股普通股。

Gold Sino及潤泰集團總裁尹衍樑表示，Gogoro持續引領都會二輪交通轉型，打造更智慧、永續及便利的未來城市，隨著Gogoro在台灣及全球市場業務不斷成長，確保Gogoro擁有高效營運的資源和靈活性，至關重要。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森指出，尹衍樑、GoldSino及潤泰集團為Gogoro的創立與發展，提供堅定支持，Gogoro持續透過智慧移動和潔淨能源，打造永續城市。

Gogoro 尹衍樑 潤泰集團

延伸閱讀

潤泰加碼投資Gogoro 16億 有助海內外業務推廣

潤泰加碼投資Gogoro 尹衍樑、陸學森譜寫新故事

Gogoro拼裝改成燃油飆車 警扣車法辦交監理單位銷毀

【即時短評】公益政策一改再改 罷樑進逼、綠營撿到槍

相關新聞

銅價創歷史新高 帶動城市挖礦熱潮

根據美國國家電網營運商表示，由於家庭和企業在熱浪期間使用空調，德克州的每日用電量在6月第六次創下5月的紀錄。分析師預計，...

馬士基美東線減班 海運恐斷鏈…貨櫃三雄業績受惠將加大

全球航運巨人馬士基（Maersk）發布重要訊息說，因應紅海危機下的運力調度，將在未來幾周內逐漸停止遠東-美東的TP20航...

尹衍樑再出手 投資Gogoro

電動機車龍頭Gogoro昨宣布，與Gold Sino Assets Limited簽署股份和認股權證認購協議，獲得五千萬...

海運市場混亂 長榮、陽明、萬海競爭力升級

海運運價不斷上漲，法人對於貨櫃三雄長榮、陽明及萬海的本季、下季獲利表現，均正面看待；其中，因市場混亂，反而讓貨櫃三雄的競...

航運巨頭上修全年財測

由於紅海危機加上貨櫃市場需求強勁，丹麥航運巨人馬士基（Maersk）3日上調全年獲利預估，為一個月內第二度上修全年財測。

潤泰加碼投資Gogoro 16億 有助海內外業務推廣

Gogoro昨（4）日宣布，與潤泰集團Gold Sino Assets Limited簽署股份和認股權證認購協議，潤泰集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。