銅價創歷史新高 帶動城市挖礦熱潮

根據美國國家電網營運商表示，由於家庭和企業在熱浪期間使用空調，德克州的每日用電量在6月第六次創下5月的紀錄。分析師預計，隨著德州經濟和人口的成長，以及資料中心、人工智慧和加密貨幣挖礦對電力的需求不斷增長，今年夏天的用電量將創下歷史新高。路透社報導，去年中國大陸對非洲的投資成長了114%，且投資項目主要集中在對全球能源轉型至關重要的礦產，以及大陸重振本國疲軟經濟的計劃。此外，根據智利統計局公佈的最新數據顯示，4月智利礦場的銅礦金屬產量較3月減少6.7%，也較去年同期減少1.5%，並創下一年多以來的最低月份。

另外，在經過六周的談判與加價，必和必拓集團最終決定放棄收購英美資源集團。而在必和必拓放棄其收購提議後，英美資源集團表示，該公司將分拆利潤較低的礦產資源，以專注於擴大銅礦的產量。顯示出礦業公司一致看好未來的銅價表現，而不願低價出售具有高成長潛力的礦產資源。

根據英國工程服務公司－TXO的估計，電信業者在將電信訊號由傳統的銅導線傳輸轉向光纖電纜傳輸的過程中，電信公司在未來十年內將可以回收多達80萬噸的銅，以近期價格計算，價值將超過70億美元。美國電信龍頭AT&T表示，該公司正策略性地考慮銅回收工作的重點。在2021年至2023年間，該公司已回收了超過1.4萬噸的銅，預計該項業務還將持續增加。

街口投信分析，這些城市礦產資源並無法長期滿足電網建設，以及再生能源發展對銅礦資源的龐大需求。因此未來的銅價表現仍可期待。

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