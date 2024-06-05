世界環境日 群益證回收愛地球 香包贈員工

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
端午佳節鄰近世界環境日，群益證除了採購香包贈送全體同仁，管理部執行副總裁王雅芳(中)更帶領同仁再次宣傳推廣資源回收分類措施及重視環境的理念，共同朝向永續發展的目標前進。(群益金鼎證券/提供)
端午佳節鄰近世界環境日，群益證除了採購香包贈送全體同仁，管理部執行副總裁王雅芳(中)更帶領同仁再次宣傳推廣資源回收分類措施及重視環境的理念，共同朝向永續發展的目標前進。(群益金鼎證券/提供)

今年端午佳節鄰近世界環境日，群益金鼎證券（6005）除了依端午傳統習俗向台灣在地廠商採購節慶特製福袋香包2300個致贈全體同仁，藉以傳遞對同仁平安祈福及溫馨關懷之意。另外，更針對世界環境日再次宣傳推廣資源回收分類措施，並特別將回收範圍擴及辦公室廢棄物，如光碟片、廢電池等等，希望藉此廣為宣導重視環境的理念，共同朝向永續發展的目標前進。

在永續概念日漸抬頭的今天，世界環境日跟世界地球日都是眾人關注的焦點，2024年的世界環境日重點關注為「土地恢復，荒漠化和抗旱能力」（Land restoration,desertification and drought resilience），呼應全球日益嚴峻的土地及氣候議題。針對今年的主題，群益金融集團做了一系列的努力，包含群益同仁於桃園銘傳大學親手種植台灣原生樹種，以及響應「關燈1小時」活動，全台52家分公司共同關燈1小時，並於網站號召客戶及員工共同協助響應，節電愛地球。旗下子公司更在假日主動發起淨灘活動，希望為地球環境盡一份心力。

群益金鼎證券近年在ESG行動上加足馬力，希望讓全公司都動起來，不僅定期開會激發新創意，更持續追蹤執行進度。且群益長期致力於永續發展，在能源消耗與溫室氣體排放方面，每年持續減少。去年展開的群益奉茶行動專案，群益證全台52個據點都歡迎民眾來裝水兼做理財規劃，群益同時在部分飲水機台上設置「愛地球減塑計數器」，民眾在裝水的同時，能瞭解自身為地球減量多少的瓶裝塑料，為環境盡一份心力，迄今已累計減少了20萬支以上的寶特瓶。不僅如此，群益更推動一年一天志工假，鼓勵同仁自發參與淨灘、淨山等公益活動，用實際行動為地球盡一份心力。

群益在各領域的積極投入，希望能讓員工、客戶甚至更多人感受到幸福，群益與全民共同為永續環保減塑愛地球而努力。

廢棄物 群益

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