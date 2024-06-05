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尹衍樑再出手 投資Gogoro

聯合報／ 記者林海／台北報導

電動機車龍頭Gogoro昨宣布，與Gold Sino Assets Limited簽署股份和認股權證認購協議，獲得五千萬美元（約台幣十六億元）的投資。Gold Sino屬於潤泰集團總裁、Gogoro大股東尹衍樑，因此被視為是尹衍樑再次出手，在財務上給予Gogoro支持。

尹衍樑為Gogoro創始股東，在歷次增資都未缺席，而除了個人以外，潤泰集團與尹衍樑獨子尹崇堯旗下投資公司也有投資。

Gogoro表示，這筆資金將持續投注於推動在台灣及全球市場的業務拓展，Gogoro創辦人暨執行長陸學森也說，這項投資是對Gogoro商業模式可行性及全球市場拓展願景的有力證明。

Gogoro 尹衍樑

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