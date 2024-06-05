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潤泰加碼投資Gogoro 尹衍樑、陸學森譜寫新故事

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

正當外界認為潤泰總裁尹衍樑已出售Gogoro持股時，潤泰集團宣布，再對Gogoro投資5,000萬美元，宣示尹衍樑對Gogoro品牌的認同與支持。

Gogoro創辦人陸學森說，成立Gogoro一路走來篳路藍縷，從來沒有一天後悔過；最感激潤泰集團總裁尹衍樑，他是生命中最重要的伯樂。這個故事仍在繼續譜寫。

Gogoro認為透過換電站，Gogoro證實電動機車有效改善都會區的交通與環境。但電動機車的發展過程並非一帆風順。Gogoro從初期的辛苦推廣，到曾經市占近一成，再因政府補助問題以及電池問題，影響銷售。

不過電動機車近期在台灣市場表現不弱，以5月整體機車較上月成長 14 %，Gogoro 5月領牌數與全市場市占率雙雙創下 2023 年以來新高，領牌數6,049輛、市占率8.68%。 Gogoro市占率從今年1月的4.51%持續上升，5月已來到8.68%。

依據Gogoro的說法，尹衍樑的投資強調的是對永續轉型願景的認同，以及Gogoro的品牌理念。

Gogoro 尹衍樑 電動機車

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