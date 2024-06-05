航運巨頭上修全年財測

由於紅海危機加上貨櫃市場需求強勁，丹麥航運巨人馬士基（Maersk）3日上調全年獲利預估，為一個月內第二度上修全年財測。

馬士基預期，今年息稅折舊攤銷前盈餘（Ebitda）將介於70億-90億美元區間，高於先前預測的40億-60億美元，也優於分析師預估。馬士基也預期，今年自由現金流至少有10億美元，遠優於先前預測的至少負20億美元。

被視為全球貿易重要風向球的馬士基說，正看到港口壅塞惡化及運費上漲跡象，亞洲及中東塞港尤其嚴重，紅海航線受阻對全球船運路線的影響比先前預期更大，推升運價，將使該公司下半年的業績更強勁。

這是馬士基約一個月內第二度調高獲利展望，該公司5月發布第1季財報時，以需求強勁以及船隻繞道導致運費上漲為由，調高全年獲利預測，當時預估改道將使亞洲到歐洲航線的實質貨櫃運能減少15%-20%。

Drewry航運顧問公司的世界貨櫃價格指數在截至5月30日當周漲至4,226美元，自4月25日當周以來已漲逾56%。從中國大陸上海到荷蘭鹿特丹及美國洛杉磯等主要航線的運費均超過5,000美元。

全球貨運航路正遭遇諸多干擾，最大的問題來自葉門青年運動組織（或譯胡塞）在紅海攻擊船隻。根據彭博資訊計算，紅海危機已大約切斷經由蘇伊士運河的80%交通。

除了馬士基，其他貨櫃運輸業者的第1季獲利也很強勁，主要仍是拜需求改善及運費上漲所賜。德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）上月公布首季淨利3.196億美元，並調高其獲利展望。海運業顧問麥克柯考恩估計，全球船運公司第1季共賺了54億美元，與前一季的虧損形成鮮明對比。

法人分析，近期不只是四大航線漲，新加坡傳出塞港，東南亞運價也跟著大漲，包括澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價全都上漲；貨櫃三雄包括長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）的獲利也可望很好。

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