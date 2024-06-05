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海運市場混亂 長榮、陽明、萬海競爭力升級

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

海運運價不斷上漲，法人對於貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）的本季、下季獲利表現，均正面看待；其中，因市場混亂，反而讓貨櫃三雄的競爭力浮現，因為在缺貨櫃、高運價的情況下，三雄自有櫃多、長約比重低，競爭力跳高。

法人分析，急速變動的貨櫃輪市場中，陽明及萬海靈活性更高；首先，業界推估，這兩家業者在北美線的長約簽的比重，比起同業相對更低，而隨著現貨價格高漲，兩家業者的現貨艙位更多，收入也會跟著水漲船高。此外，在市場嚴重缺櫃情況下，萬海2021年到今年第1季共交了26.11萬個新造貨櫃，自有櫃比例高達85%，沒有缺櫃問題，確實享有優勢。陽明全力調櫃，同時透過聯盟缺船、缺櫃問題也跟著消失，反而競爭力浮現。

萬海 長榮 陽明

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