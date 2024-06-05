潤泰加碼投資Gogoro 16億 有助海內外業務推廣

Gogoro昨（4）日宣布，與潤泰集團Gold Sino Assets Limited簽署股份和認股權證認購協議，潤泰集團總裁尹衍樑將以集團旗下企業名義，再注資Gogoro 5,000萬美元（約新台幣16.18億元）。

根據該協議，Gogoro將向Gold Sino發行32,516,095股普通股，每股市值為0.0001美元，總金額為5,000萬美元，即每股購買價格約為1.5377美元。

Gogoro公司表示，在資金挹注下，將對Gogoro在海內外的業務推廣有重要助益。此外Gold Sino還以每股1.6915美元，認購了10,838,698股普通股的認股權證，相當於1,833萬美元。屆時有權以此約定價格來買進這些股票。

Gogoro表示，此項交易預計將在未來幾天內完成，該資金將持續投注於推動Gogoro在台灣及全球市場的業務拓展。

Gold Sino及潤泰集團總裁尹衍樑表示，Gogoro持續引領都會二輪交通轉型，致力於打造更智慧、永續及便利的未來城市。隨著Gogoro在台灣及全球市場業務不斷成長，確保其擁有高效營運的資源和靈活性至關重要，方可繼續提供領先業界的產品與體驗，並為用戶創造更大價值。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，尹衍樑博士、Gold Sino及潤泰集團為Gogoro的創立與發展提供了最堅定的支持，我們對於透過智慧移動和潔淨能源打造永續城市，抱持著共同的理念。這項投資是對Gogoro商業模式可行性及全球市場拓展願景的有力證明。

Gogoro積極發展海外市場，Gogoro與智利能源集團COPEC於2024年1月達成策略聯盟，規劃於智利及哥倫比亞布建電池交換站，建立拉美地區首個電動機車電池交換網路，目前已於智京聖地牙哥三處加油站建立電池交換站。另外，Gogoro與哥倫比亞天然氣暨石油運輸公司Terpel結盟，共同建設電池交換站，預計在年底拓展到14站。此外，也將於哥倫比亞推出Gogoro 2 Plus和Gogoro VIVA MIX。2023年於印度發表首款當地製造的電動機車、菲律賓首家全球體驗中心開幕進入大眾市場。



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