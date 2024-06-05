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馬士基美東線減班 海運恐斷鏈…貨櫃三雄業績受惠將加大

經濟日報／ 記者黃淑惠、編譯林聰毅／綜合報導
貨櫃船運巨人馬士基（Maersk）說，由於紅海情勢的連鎖效應，包括船班延誤與運力限制等，該公司將在未來幾周內逐漸停止TP20服務。（路透）
貨櫃船運巨人馬士基（Maersk）說，由於紅海情勢的連鎖效應，包括船班延誤與運力限制等，該公司將在未來幾周內逐漸停止TP20服務。（路透）

全球航運巨人馬士基（Maersk）發布重要訊息說，因應紅海危機下的運力調度，將在未來幾周內逐漸停止遠東-美東的TP20航線服務。貨攬業者憂，運力將更吃緊，恐引發航商抽調運力的連鎖反應，使斷鏈問題加劇。

國內物流業者分析，馬士基TP20航線過去曾有暫停的紀錄，但都是因為運力過剩，此次罕見因運力吃緊而調度船舶並暫停該航線服務。此舉，將使亞洲到美東的貨櫃海運線供給艙位更吃緊，情況更形雪上加霜，勢必再度牽動全球貨櫃輪運價，預期貨櫃三雄，長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）今年業績受惠將加大。

國內的物流業界推估，馬士基TP20停航應是考量船期太長，船舶調度困難，才緊急暫停這條航線服務；不過，應注意的是，航商暫停航線、抽調船班到其他地方的策略，恐將持續上演，這將使全球運力持續緊縮，引發深層的物流危機。

馬士基說，過去推出TP20是為補充該公司在亞洲往返美國東岸船班服務。然而，由於當前紅海情勢的連鎖效應，包括船班延誤與運力限制，該公司需要重組網路，以最能滿足客戶的需求，其中一項措施就是逐步停止TP20服務。

馬士基說，TP20最後一個亞洲航次，預定今年6月13日從上海港出發 ，另外，從美洲出發的最後一個航次則是7月17日從美國東岸啟航。此後，就不會有TP20服務。

馬士基在另一項聲明說，地中海及亞洲的港口面臨嚴重塞港，造成船期大幅延誤。這家全球第二大貨櫃運輸業者說，塞港情況迫使該公司取消原定7月初兩個從中國大陸與南韓出發的西行船班。

由於葉門反叛軍武裝襲擊蘇伊士運河附近的商船，全球供應鏈正面臨船班連續延誤和成本上升等挑戰。為安全起見，馬士基、地中海航運（MSC）和赫伯羅特（Hapag-Lloyd）等主要貨櫃輪公司已將船班改道至繞行非洲的較長航線。

根據Linerlytica，全球第二大貨櫃港新加坡最近飽受塞港之苦。中國大陸、杜拜、西班牙及美國的港口也出現塞港情況。船運專家告訴路透，強風和其他天氣影響了中國大陸港口的貨運流量。

Lynerlytica說，新加坡與杜拜的貝傑阿里（Jebel Ali）的塞港情況日益惡化，原因是貨運需求突然激增，以及船隻從紅海改道所造成的持續干擾。

國內的物流業者示警說，大家都輕忽紅海危機下，船舶繞道所引發的物流斷鏈問題，整體秩序恐需更長的時間重建，航商抽調船班支應其他線路，恐只是開端而已。

P20 航線 馬士基

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