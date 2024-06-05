統一超推永續股長校園行動

統一超（2912）與全球共同響應6月5日世界環境日，2024年展開「為好塑發聲」行動，全台近7,000家7-ELEVEN門市擴大減塑生活提案，規劃逾百項減塑商品，種類涵蓋飲料、食品、用品，較2023年翻倍成長。

同時攜手統一超商好鄰居文教基金會「閱讀勵學計畫」，加入社會企業5% Design Action、地球解方籌畫「永續教科書」計畫，並與電通集團凱絡媒體首開零售業先例啟動「永續股長校園行動計畫」，將7-ELEVEN日常永續與108課綱結合，進入校園落下永續種子。

7-ELEVEN以「地球永續、你我日常」與消費者共同愛護地球，透過消費減量、商品減塑、永續扎根以達成環境減塑、為地球減碳。

根據2022年統一超商永續報告書揭露，以「源頭減量」、「創新包材」、「鼓勵自帶」三大策略，從自有商品與服務一次性塑膠減量開始，與供應商合作開發創新包材，使用紙餐盒替代塑膠底盒且透過導入封膜降低上蓋使用量，並結合消費優惠鼓勵減少一次性容器、建立循環杯回收機制、導入製冰機減少冰塊袋使用、推廣環保購物袋等做法，2023年合計減少近1,300噸的塑料使用。

2021年7-ELEVEN並首創「公益永續循環經濟計畫」，攜手公益團體、社會企業運用門市回收的鮮奶空瓶或寶特瓶製成永續商品，近年「把愛找回來」公益募款趨勢，觀察到民眾對環保議題關注度提升，2023年生態環境類的募款較前一年成長近三成、超過千元定期定額捐款更翻倍增長。

7-ELEVEN今年啟動「為好塑發聲」計畫，從全盤檢視商品供應鏈，將規劃近百支響應環保訴求商品，偕同廠商推出獨家減塑版衛生紙、泡麵碗包材，並推出環保餐具及保溫功能環保購物袋等。今年更將門市回收鮮乳空瓶製成環保回收製粒，預計7月推出全新100%回收原料背心購物袋，CITY系列飲品全面採用「FSC森林永續認證」紙杯，6月起創超商通路之先，逐步導入使用FSC黃牛皮杯套。

7-ELEVEN不僅是消費者日常永續最佳夥伴，更希望環境永續觀念與行動從小開始，今年與統一超商好鄰居文教基金會攜手倡議環境議題，加入由5% Design Action、地球解方共同倡議「永續教科書」計畫，成為十家永續先行者企業夥伴之一，以「生活轉型」為概念，教導孩童在7-ELEVEN即可實踐綠色消費的永續生活，同時也呼應108課綱精神，7-ELEVEN首本永續教科書將於世界環境日上線，將於地球解方官方網站開放下載。

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