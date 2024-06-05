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亞泥陸子公司傳將私有化 今暫停交易

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

亞泥（1102）昨（4）日傍晚公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意今天起暫停交易。由於亞泥子公司亞泥（中國）控股上月28日在港交所掛牌股票暫停交易。外界揣測，亞泥今天在台暫停交易，不排除與亞泥（中國）控股將私有化的傳聞有關。

港媒引述彭博社報導，亞泥（中國）持股約73%的大股東亞泥，考慮收購私有化該公司。針對今天暫停交易，亞泥昨天晚間表示，將於今天傍晚召開記者會，並對外公告，至於外界一切傳聞都不予置評。

亞泥昨天處分轉投資遠傳電信4萬張股票，交易金額32.75億元，處分利益6.51億元，市場推估這次處份與私有化有關。

根據亞泥今年首季公布的財報顯示，亞泥今年在台灣市場的表現不錯，第1季稅後純益達29.48億元，每股純益0.89元，首季包括台灣水泥本業、亞東預拌混凝土和嘉惠電力都交出不錯的成績單；其中亞東預拌混凝土銷售創高，嘉惠電力今年兩電廠全廠開出，加上台電今年跳電頻繁，對嘉惠電力的輸電需求預期將大增。

而大陸市場今年以來受到華中市場價格、出貨量下滑的影響，造成亞泥（中國）第1季虧損人民幣1.3億元（約新台幣5.8億元），每股虧損人民幣0.083元。

法人分析，大陸水泥市場將持續低迷，短期內不會好轉。

亞泥

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