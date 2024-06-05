亞泥森林工廠 力挺生物復育

亞泥（1102）創新與環保成就，不僅反映在「減緩」碳排，在「調適」及「提升韌性」也扮演重要的一環。亞泥昨（4）日表示，亞泥花蓮廠有「森林裡的工廠」之稱，近年來發展循環經濟技術並持續在「採石場」及「異地」執行生物多樣性復育工作，皆有優異成績。

上個月底，亞泥登上最新一期國際水泥評論雜誌ICR，這是全球水泥業界最權威期刊，亞泥受刊登主題為「森林工廠：新循環經濟與生物多樣性復育計畫」。

根據ICR文章內容，亞泥面對氣候變遷挑戰，積極推展循環經濟和生物多樣性保育。自1980年起在礦場進行植生復育，讓開採過的礦山恢復至原始森林狀態，並設立生態園區，復育蝴蝶、竹節蟲及台灣原生樹種，為環境保育作出貢獻，堪稱全球水泥業典範。

亞泥表示，花蓮廠從2004年開始，將鄰近廠區約1公頃面積土地上的花園和林園，規畫整合為亞泥生態園區，從動線設計、整路施工到植物蒐集等，精心量身打造，以「還原自然」的方式布置栽植，園內約有250種台灣原生種植物，仍持續蒐集栽植中。此外，亞泥也以棲地營造復育三級保育類黃裳鳳蝶的成功經驗，協助全台社區、學校及公部門等，進行蝴蝶棲地營造，截至2023年，共推動全台34處蝴蝶棲地。

亞泥在2006年也開始推廣竹節蟲的保育，更以竹節蟲特殊的擬態行為作為環境教育題材，打造竹節蟲園區。目前培育國外物種12種、國內15種竹節蟲。為推廣台灣原生竹節蟲保育，亞泥組成公民科學家團隊，進行調查，已發現新種竹節蟲。