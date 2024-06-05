快訊

若兩岸衝突…魏哲家：台積產線難搬離 黃仁勳：異地複製太困難

今天「芒種」雲多偶雨 吳德榮：端午連假滯留鋒防雷雨

北京若侵略台灣 拜登：美軍派不派兵差很大

亞泥低碳轉型 四策略告捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞泥低碳轉型有成，四大策略吸引歐盟關注，亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢（左）受邀到「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）台灣丹麥雙向論壇」分享實績。亞泥／提供
亞泥低碳轉型有成，四大策略吸引歐盟關注，亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢（左）受邀到「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）台灣丹麥雙向論壇」分享實績。亞泥／提供

亞洲水泥（1102）多年布局水泥業低碳轉型，成效顯著，不但大幅縮減碳排放量，也進一步提升能源使用效率。亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢昨（4）日表示，持續發展低碳技術創新，與國際接軌，致力成為全球水泥業低碳轉型的領導者，推動永續未來，鞏固競爭力。

「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）台灣丹麥雙向論壇」昨天在台北登場，深入解析CBAM對台灣出口企業的影響。亞泥未在歐洲投資，卻是唯一受邀分享的水泥業者。

陳志賢以「淨零轉型，永續與泥同行」為題發表演說。他表示，亞泥從原料來源、低碳產品、事業目的、到生態友善等四大策略進行低碳轉型，按部就班，穩健前行，已有數項成果。

首先，亞泥2011年開始生產適用在泥作工程的墁砌水泥，這種水泥在品質和性能上較一般卜特蘭水泥更適合泥作使用，可降低天然資源消耗，減少18%碳排放。亞泥設下2035年銷售50萬噸目標，希望取代亞泥的袋裝卜特蘭水泥市場。

其次，亞泥發展的散裝卜特蘭石灰石水泥，可有效減低12%溫室氣體排放，經過科學測試，已通過耐震、強度及耐久性等考驗，目前已用在花蓮住宅建案，有助降低建築物蘊含碳；第三，計劃開發三元混合水泥，預計能將減碳比例提升至50%，進一步拓展國內低碳水泥市場。

水泥業因製程特性，具有高溫燒成的旋窯，可以有效處理廢棄物，並以廢棄物做為替代原料和燃料加以再利用，從而減少水泥生產過程中的天然原料和燃料開採和耗用，是落實循環經濟的重要力量。

亞泥長期以來協助地方和產業處理包括轉爐石細料、燃煤底灰、淨水汙泥、廢風機葉片、冷媒等各類廢棄物，以智慧製造與水泥（cement）、熟料（clinker）以及碳捕捉（CCU）結合，推進3C淨零策略，讓水泥業成為環保綠色產業。

亞泥2009年起自願減排累計超過39萬公噸二氧化碳，相當1,003座台北市大安森林公園一年碳吸收量。

亞泥 廢棄物

延伸閱讀

苗栗府會專案小組追源頭 統合加強打擊廢棄物入侵力道

送走最後一屆學生… 清傳高商正式熄燈 轉型成人教育

台灣傳統產業轉型重塑 再現風華

亞泥將以81.88元處份4萬張遠傳股票 處份利益6.51億元

相關新聞

尹衍樑再出手 投資Gogoro

電動機車龍頭Gogoro昨宣布，與Gold Sino Assets Limited簽署股份和認股權證認購協議，獲得五千萬...

海運市場混亂 長榮、陽明、萬海競爭力升級

海運運價不斷上漲，法人對於貨櫃三雄長榮、陽明及萬海的本季、下季獲利表現，均正面看待；其中，因市場混亂，反而讓貨櫃三雄的競...

航運巨頭上修全年財測

由於紅海危機加上貨櫃市場需求強勁，丹麥航運巨人馬士基（Maersk）3日上調全年獲利預估，為一個月內第二度上修全年財測。

潤泰加碼投資Gogoro 16億 有助海內外業務推廣

Gogoro昨（4）日宣布，與潤泰集團Gold Sino Assets Limited簽署股份和認股權證認購協議，潤泰集...

潤泰加碼投資Gogoro 尹衍樑、陸學森譜寫新故事

正當外界認為潤泰總裁尹衍樑已出售Gogoro持股時，潤泰集團宣布，再對Gogoro投資5,000萬美元，宣示尹衍樑對Go...

亞泥低碳轉型 四策略告捷

亞洲水泥多年布局水泥業低碳轉型，成效顯著，不但大幅縮減碳排放量，也進一步提升能源使用效率。亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢昨（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。