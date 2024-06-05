亞泥低碳轉型 四策略告捷

亞洲水泥（1102）多年布局水泥業低碳轉型，成效顯著，不但大幅縮減碳排放量，也進一步提升能源使用效率。亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢昨（4）日表示，持續發展低碳技術創新，與國際接軌，致力成為全球水泥業低碳轉型的領導者，推動永續未來，鞏固競爭力。

「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）台灣丹麥雙向論壇」昨天在台北登場，深入解析CBAM對台灣出口企業的影響。亞泥未在歐洲投資，卻是唯一受邀分享的水泥業者。

陳志賢以「淨零轉型，永續與泥同行」為題發表演說。他表示，亞泥從原料來源、低碳產品、事業目的、到生態友善等四大策略進行低碳轉型，按部就班，穩健前行，已有數項成果。

首先，亞泥2011年開始生產適用在泥作工程的墁砌水泥，這種水泥在品質和性能上較一般卜特蘭水泥更適合泥作使用，可降低天然資源消耗，減少18%碳排放。亞泥設下2035年銷售50萬噸目標，希望取代亞泥的袋裝卜特蘭水泥市場。

其次，亞泥發展的散裝卜特蘭石灰石水泥，可有效減低12%溫室氣體排放，經過科學測試，已通過耐震、強度及耐久性等考驗，目前已用在花蓮住宅建案，有助降低建築物蘊含碳；第三，計劃開發三元混合水泥，預計能將減碳比例提升至50%，進一步拓展國內低碳水泥市場。

水泥業因製程特性，具有高溫燒成的旋窯，可以有效處理廢棄物，並以廢棄物做為替代原料和燃料加以再利用，從而減少水泥生產過程中的天然原料和燃料開採和耗用，是落實循環經濟的重要力量。

亞泥長期以來協助地方和產業處理包括轉爐石細料、燃煤底灰、淨水汙泥、廢風機葉片、冷媒等各類廢棄物，以智慧製造與水泥（cement）、熟料（clinker）以及碳捕捉（CCU）結合，推進3C淨零策略，讓水泥業成為環保綠色產業。

亞泥2009年起自願減排累計超過39萬公噸二氧化碳，相當1,003座台北市大安森林公園一年碳吸收量。

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